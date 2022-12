El nombre de Zoe Zaldaña ha estado sonando entre las producciones cinematográficas más taquilleras de los últimos tiempos en Hollywood. La actriz volverá a interpretar el papel de Na'vi de Pandora, Neytiri, en 'Avatar: El Sentido del Agua', que llegará a las salas el próximo 16 de diciembre, por lo que se espera vuelva a romper récords de visualización en todo el mundo.



Así mismo, se ha podido presenciar su protagonismo en cintas como ‘Guardianes de la Galaxia’, cuando dio vida a ‘Gamora’ y en ‘Star Trek, al sumergirse en la piel de ‘Uhura’. Con esta ya son tres grandes franquicias en las que la nacida en Nueva Jersey, Estados Unidos, ha tenido una importante participación.

Zoe Saldaña ‘falleció’ en Infinity War. Foto: Ettiene Laurent / EFE

No obstante, en una reciente entrevista que tuvo para el diario ‘Women's Wear Daily’, recalcó los beneficios, pero también los inconvenientes que se le han presentado como artista durante sus actuaciones en grandes casas de cine: 20 Century Fox, Marvel y Spyglass Entertainment.



Si bien la visibilidad de los proyectos le han traído grandes beneficios a su carrera actoral, Saldaña reconoció haberse “ sentido estancada artísticamente los últimos diez años", pues, según dijo, las grandes compañías han limitado su capacidad para ponerse a prueba como intérprete.



"He sentido que, durante los últimos 10 años de mi vida, he estado atascada. Me he sentido atascada participando en estas franquicias (...) . estoy muy agradecida por las oportunidades que me han otorgado, por los impresionantes directores con los que he colaborado, por haber conocido a mis compañeros de reparto, que ya son amigos, y por interpretar unos papeles que los fans, especialmente los niños, adoran.", dijo.



"Sin embargo, también ha significado sentirme artísticamente atascada en mi oficio y no lograr expandirme, crecer o retarme a mí misma a interpretar otros géneros fílmicos y papeles (...) Es algo que llevaba queriendo hacer desde hace mucho tiempo.", agregó.

Y es que al parecer Saldaña se ha inmiscuido en otros proyectos que le han dado un aire a su trayectoria. Su estrategía ha cambiado con los años y hoy puede ostentar interpretar papeles que nutren su portafolio, como es el caso de la reciente película de Netflix ‘Desde Cero’ y en el próximo lanzamiento de Tylor Sheridan, ‘Lioness’.



También expresó que la edad no ha llegado sola y ahora es una persona más enfocada en sus proyectos: "Dar el 120% y hacer mi deberes: irme a la cama pronto y concentrarme en mi trabajo (...) después de 'Avatar' era joven y tenía todo el tiempo del mundo; la oportunidad de viajar, ir a cenas lujosas, vestirme con ropa preciosa y salir por la noche".



"Había mucho trabajo y mucha diversión que, a veces, interfería en el camino de sentirme realmente orgullosa del trabajo que estaba haciendo, pero hacía mi trabajo”, acotó.



A pesar de todo, la estadounidense seguirá haciendo parte de las grandes franquicias y de la mano de James Cameron, quien tiene planeado sacar al estrellato las partes 3,4 y 5 de Avatar, sí y solo sí, ‘El sentido del Agua’ tiene una gran acogida ente las audiencia, de lo contrario, acabará la saga en la parte tres.



