Zharick León no cambia su papel de mamá por nada del mundo

Luciano tiene 12 años y Levana, 5. Son los hijos de la actriz Zharick León, su razón de vivir y el motivo de que cada noche, antes de dormirse, se pregunte si está haciendo bien su tarea como madre, que es lo que más le interesa.

Tiene dudas sobre lo anterior y se cuestiona. Por eso, lucha cada día por realizar mejor su tarea, lo que la ha llevado a no aceptar tantos papeles en la televisión.



Sin embargo, hoy, de nuevo, está en el corazón de los televidentes, con la repetición de Pasión de gavilanes, la exitosa novela de Caracol que se emitió hace 17 años y en la que representa a Rosario Montes, y es la portada de la revista Carrusel, que ya está a la venta en supermercados y librerías, o a la que se puede suscribir en https://seg.eltiempo.com/suscripciones/revista/carruseldigital.



León es cartagenera y afirma en la entrevista que nunca buscó ser una diva. “Recuerdo que en esa época de fama y de ese ‘boom’ de Pasión de gavilanes tenía una gran amiga que me decía: ‘Oye, ¿no te has dado cuenta de que todo el mundo te mira?’, y yo le decía, ‘yo no me doy cuenta, estoy aquí sentada, concentrada’. Yo me siento un ser común y corriente, y eso también tiene que ver con mi personalidad, como si yo viviera en Plutón, muy elevada, pero no despalomada”.



De hecho, el bajo perfil siempre ha sido uno de sus sellos, y de eso habla en la revista, y cuenta que hará una película en Estados Unidos.



Además, la revista incluye un tema de la evolución de varios de los famosos en tiempos de pandemia, como la presentadora Vanessa de la Torre, que puso La Popetienda, donde ofrece “muñecas hechas por mujeres afro del Pacífico, collares embera, tejidos a mano, bolsos hechos por artesanos de Boyacá, canastos de Putumayo, cucharas y salsas hechas por mí".



Igualmente, la ex reina Lucía Aldana, quien con su esposo, el actor Pedro Pallares, quienes en El Pan de Cada Día, donde venden pan árabe, pero la especialidad es el hummus: “A mí me encanta la comida mediterránea; el hummus de garbanzo, el baba ganush de berenjena, era algo que nosotros hacíamos siempre para compartir con el pan árabe, con el kibbe”, comenta Aldana.



Por su parte, Gerónimo Basile, empresario de rumba y restaurantes, ahora trabaja en reciclaje con los recicladores de Bogotá, y Mila Vargas, la restaurantera bogotana, narra lo que le dolió cerrar su pastelería en Cartagena, debido a la emergencia. Hoy se dedica a hacer delantales y a vender cajas de feliz cumpleaños para las fiestas virtuales de los niños.



Créditos:

Fotos: HERNÁN PUENTES /@HERNANPUENTES

Maquillaje: FADY FLÓREZ / @fadyflorez

Vestuario: @theatelier_clothing / @duma_col

/gorettymedinac y @epk

Coordinación general: PAULA SANMIGUEL /@pausan2015