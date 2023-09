El romance entre Franco Reyes y Rosario Montes fue una de las líneas argumentales más recordadas de la novela Pasión de Gavilanes. Reyes, interpretado por Michel Brown iba a ver bailar a Rosario y, como muchos de los hombres que acudían al bar donde ella cantaba y bailaba sobre una barra, quedaba hipnotizado.

Esas escenas de baile de Zharick León encarnando a Rosario Montes se quedaron en la memoria del público que ha visto la telenovela a lo largo de estos años. Sin embargo, la actriz cartagenera que le dio vida a la sensual cantante en la producción cuenta que esas fueron las escenas que más le costaron en el momento del rodaje.



Zharick León, que también hizo papeles inolvidables como Bella Cepeda en Doña Bella o el de Dora, la Celadora relató a People en Español, que lo más difícil de ser Rosario Montes fue el carácter atrevido de su personaje. Ella, en contraste, dice que entonces era muy tímida y no le era fácil cantar y bailar en la barra de un bar.



Zharick León disfrutó cada momento de su personaje, creado por el mundo de Julio Jiménez. Foto: Caracol

“Cuando me decían: Toda esta semana vamos a grabar bar, yo sufría como no tienes idea. Sufría porque la ropa era cortica, sufría porque eran unos tacones así, sufría porque tenía que bailar encima de la barra que eran 60 centímetros de ancho o quizás menos, sufría porque iba a ser con público, sufría porque el 80 % iban a ser hombres y ellos abajo y yo arriba en minifalda, sufría cuando iban todos los actores".



Aún así, al ver cada capítulo de la serie que atrapó no una sino varias veces -en sus distintas reemisiones- al público, esos temores de la actriz no se percibían.



“Pasaba una cosa mágica, y es lo que nos sucede a nosotros los actores, que cuando tú te pones el atuendo del personaje, te vistes, te maquillas, ya uno entra como en otro mood mágicamente, entonces ya yo me montaba ahí y a mí ya se me olvidaba todo lo demás. Pero seguía ese pudor, seguía esa pequeña timidez".

