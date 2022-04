Zara Phythian y su esposo, Victor Marke, están en medio de una demanda, luego de que una mujer los acusara de abusar sexualmente de ella durante tres años cuando era menor de edad.



La actriz de la película ‘Doctor Strange’, del gigante Marvel, ahora tendrá que responder los presuntos delitos que habría cometido entre 2005 y 2008, según denunció la víctima en el Tribunal de la Corona de Nottingham.

La mujer relató que conoció a Phythian y Marke cuando eran instructores de artes marciales, así que quiso aprender de ellos las técnicas. A partir de ese momento comenzaron los acercamientos que llegaron al plano sexual y abuso que la pareja grababa para recrear películas pornográficas.



“Sabía que estaba mal, pero simplemente no sabía cómo salir de la situación ni decir nada. Recuerdo haber intentado tener la reacción de Zara en ese momento porque la admiraba y trataba de ser como ella en todos los sentidos”, mencionó la chica a las autoridades, según declaraciones reseñadas por el medio ‘BBC’.



(Lea también: Joven confesó y alardeó de haber abusado de dos mujeres en TikTok).



La víctima reveló que intentó contar lo que estaba viviendo al lado de la actriz y su pareja, pero la amenazaron con hacerle daño: “Ella me dijo que nadie me creería”.



“Vieron una vulnerabilidad en mí y se aprovecharon de eso”, comentó y dijo que revelaba lo sucedido, ahora que tiene un hijo, para que a nadie más “le sucediera lo mismo”.

¿Qué dice la pareja?

Ahora que se hizo pública la demanda y el proceso judicial adelantado por 14 delitos, la actriz y su marido negaron las acusaciones mediante sus abogados ante el Tribunal. Por el momento, ninguno se ha referido directamente al tema.



Sin embargo, no sería el único caso de abuso sexual ejercido supuestamente por Victor Marke, porque según información del diario británico ‘Nottinghamshire Live’ hay otras cuatro acusaciones de adolescentes.



(Además: 'Epa Colombia' causa polémica por desvestirse mientras conducía su vehículo).

El fiscal que lleva el caso, Ahmed Hossain, aseguró que el esposo de Phythian utilizó la “confianza y autoridad” que tenía con las menores de edad para cometer los supuestos vejámenes.



“Ambos merecían admiración y respeto dentro de las artes marciales. (…) Él usó su autoridad para hacer sentir (a las víctimas) especiales para poder satisfacer sus impulsos sexuales”.



Eso sí, el fiscal aseveró que Zara Phythian, de 36 años, estaría involucrada en todo.

La actriz no solo es recordada por su papel de ‘Brunette Zealot’ en ‘Doctor Strange’; desde 2006 ha participado en otras producciones como ‘The Hike’, ‘Street Blood’ y ‘Unit 19’, lo que le ha permitido hacerse carrera en Hollywood.

