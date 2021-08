‘Zapping’ de pantallas / El otro lado

La voz kids. El ganador de siempre. Y con lo de siempre: la música como el talento colombiano. La ranchera como nuestra alma sentimental. Los niños, ternura de risa, lágrima y suspiro. Padres y familias explotadores de infantes. Un jurado que juega al melodrama. Un programa bien hecho y decente. Lo de siempre, gana.

Lectores recomiendan pódcast. Escuchar Toma única para compartir historias sobre teatro, televisión, artes, cine, música y cultura. Por ejemplo, las canciones de Pedro Almodóvar y el homenaje a la maestra Beatriz González. Recomiendan Mujer incómoda con Vanessa Rosales, donde, desde una perspectiva feminista, se hace crítica cultural, historia y teoría de moda y estética. Intente Escucha de guerra, que narra historias cortas tejidas a partir de una palabra, objeto, frase, libro o un aspecto desconocido de las guerras; no es del matar, es de la vida de lo no contado.



RTVC Play es sonido. Una historia, 10 escritores, 10 versiones en una mezcla entre radionovela y pódcast. Los escritores: Santiago Gamboa, Margarita Posada, Alonso Sánchez Baute, Gloria Esquivel, Gonzalo Mallarino, John Better, Carolina Andújar, Juan Cárdenas, Arianna Saurith Fernández y Antonio Ungar. Los personajes son los mismos, 4 actores, 10 versiones. Diversidad de tonos y modos de narrar. Buena idea: escucharlos.

Suspensión es el documental para ver ya que, a través de un viaje por la Colombia profunda, Simón Uribe y Joaquín Uribe nos cuentan la alucinante historia de un elefante blanco. Esos símbolos de patria. En este caso es la historia de un puente que habita la selva y no lleva a ninguna parte. Este elefante blanco no se terminó, solo sirve como delirante atracción turística hacia nuestros políticos, sus desidias e indolencias. Véalo y descubra los secretos de una de las carreteras más peligrosas del mundo y conozca este símbolo del absurdo humano. Un vínculo macabro entre la naturaleza, la política y la arrogancia del invasor. Testimonio único del papá de todos los elefantes: la corrupción.



Maestro Páramo es un trabajo audiovisual de Radio Nacional, con un enfoque ambiental, histórico y cultural, sobre el ecosistema del agua. El relato se hace desde la mirada de campesinos que habitan el páramo. Dos microdocumentales y un clip para redes sociales grabados en el Sumapaz. Véalo para espejearnos en nuestra naturaleza. Y aprendamos a cuidar con los que saben, los campesinos.



Documentales TRO. Nueva franja documental con historias desde las regiones que ponen en el centro a las comunidades indígenas y afrocolombianas para sabernos diversos y maravillosos y encontrarnos como poderosos en nuestra diferencia. La alegría de ver documentales. Bien por el TRO.

Clásicos del cine colombiano, restaurados por Señal Memoria, en la Cinemateca de Bogotá. Mire y vea La frontera del sueño (1957), Ella (1955), La fragata Almirante Padilla llega a su puerto (1952), Historia de un mensaje (1954), Primera feria de exposiciones internacional de Bogotá (1955), La sal de Zipaquirá (1959) y Discos Harold (1966). Goce del patrimonio fílmico, vea la historia viva de Colombia. Imágenes para habitarnos.



