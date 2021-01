La nueva edición de 'Justice League' del 2017 se estrenará en marzo

HBO Max anunció este viernes que el nuevo y esperado montaje de Justice League (2017), que ha preparado el director Zack Snyder se estrenará el próximo 18 de marzo.

La plataforma detalló en un comunicado que la nueva Justice League se podrá ver en Latinoamérica por HBO Max cuando este servicio de "streaming" esté disponible en la región.

Muy pocos proyectos de Hollywood en los últimos años han dado más vueltas y quebraderos de cabeza que el retorcido culebrón de Justice League, una película que protagonizaron Henry Cavill, Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller y Ray Fisher.



Zack Snyder, que había dirigido las no muy exitosas Man of Steel (2013) y Batman v Superman: Dawn of Justice (2016), figuraba también como el realizador de Justice League, cinta que reuniría a todos los superhéroes de las películas de DC Comics en un intento por crear un universo entrelazado de filmes como hace su rival Marvel.



Sin embargo, Snyder, que era el gran cerebro detrás de las adaptaciones cinematográficas de DC Comics, se retiró en la última fase de producción de Justice League debido al suicidio de su hija Autumn.



También se apartó de la cinta Deborah Snyder, esposa de Snyder y colaboradora habitual como productora en los proyectos de su marido. Joss Whedon (The Avengers, 2012; Buffy the Vampire Slayer, 1997-2003) se incorporó entonces como sustituto para liderar la posproducción de Justice League y el rodaje de algunas escenas adicionales.



Justice League fue un fracaso en taquilla (recaudó 658 millones de dólares a partir de un presupuesto estimado de 300 millones) y no recibió el respaldo de la crítica (tiene solo un 40 % de opiniones positivas en el agregador de reseñas Rotten Tomatoes).



En este contexto, muchos seguidores de DC Comics consideraron que la visión original de Snyder era mucho más oscura que la cinta que finalmente llegó a la gran pantalla y argumentaron que se había pervertido la naturaleza real del proyecto.



Ahí empezó la campaña #ReleaseTheSnyderCut, que fue creciendo en las redes sociales hasta que incluso estrellas de las películas de DC Comics como Gal Gadot y Ben Affleck llegaron a tuitearlo para pedir que se presentara el montaje de Snyder.



Finalmente, Snyder anunció en mayo del año pasado que su montaje de Justice League verá la luz. "Será algo completamente nuevo. Y, especialmente para aquellos que vieron la película original, será una nueva experiencia alejada de esa cinta", dijo entonces a The Hollywood Reporter.



El director, que aún no ha visto el montaje que llegó a los cines, consideró que, por lo que le han contado de esa cinta, los espectadores han visto "un cuarto" de lo que él hizo en Justice League.



En agosto pasado se presentó el tráiler de la nueva Justice League, con Hallelujah, de Leonard Cohen, como fondo musical.



Esta nueva interpretación de Justice League se dividirá en cuatro capítulos de una hora cada uno. La última polémica respecto a este proyecto llegó en julio cuando Ray Fisher, el actor que interpretó a Cyborg, acusó a Whedon de haber tenido un comportamiento "abusivo" y "completamente inaceptable" durante el rodaje.

Por otro lado, el pasado octubre se anunció que Jared Leto aparecerá en Justice League interpretando al Joker. La incorporación del ganador del Óscar al mejor actor de reparto por Dallas Buyers Club (2013) tiene su miga, ya que el Joker no apareció en la versión que llegó a los cines de Justice League, por lo que está por ver cómo introducirá Snyder en esta película al famoso villano de las historias de Batman. Leto ya interpretó al Joker en la cinta Suicide Squad (2016).



EFE