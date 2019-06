'Lo más difícil de interpretar a este personaje fue hacerle justicia'

Charlie Manx es un ser inmortal que, para tener esa condición, se alimenta del alma de los niños que secuestra y lleva consigo a Christmasland, un lugar en donde está prohibido ser infeliz.



Esta es la historia que narra Joe Hill en su libro ‘NOS4A2’ (‘Nosferatu’, 2013) que ahora se plasma en la pantalla chica y hace parte de una serie homónima transmitida por el canal AMC (10 p.m.) que ya está disponible en Colombia.



Joe Hill, de quién resuena su nombre por ser considerado como uno de los autores que renueva el terror en la literatura contemporánea y, ser el segundo hijo de Stephen King (conocido popularmente como el maestro del género), fue nominado al Bram Stoker con esta historia a la categoría de mejor novela de horror en el 2013.

‘NOS4A2’ es protagonizada por el nominado al Emmy por su personaje Dr. Oliver Thredson en American Horror Story, Zachary Quinto, quien se mete en la piel de Charlie Manx y, por Ashleigh Cummings quien interpreta a Vic McQueen, una joven artista que se convierte en la principal enemiga de Manx.



“Es una historia de terror moderna que curiosamente lleva el nombre de una vieja historia de vampiros alemana (refiriéndose a la historia de Bram Stoker 'Nosferatu' de 1922). Sin embargo, no creo que pueda a llegar a crearse una confusión en la gente con respecto a las dos historias (…) lo que sí creo que va a pasar es que se va a crear recordación, lo que va a permitir que se le dé el valor que merecen ambos personajes”, cuenta Zachary Quinto en una charla con EL TIEMPO.



Fue el 8 de diciembre del 2015, cuando la cadena AMC hizo el anuncio oficial de la creación de una serie basada en la historia de Joe Hill y, fue en septiembre del año pasado cuando se notificó que Quinto sería el encargado de darle vida al malévolo personaje principal.



“Para crear al personaje (Charlie Manx), además de basarme en el libro de Joe, conté con la ayuda de nuestro productor ejecutivo (Jami O'Brien) y con la ayuda de nuestro director (Kari Skoglan). Todos nos reunimos para descubrir como queríamos darle vida al antagonista. Siempre es emocionante cuando tienes la oportunidad de trabajar con material que ya existe. Para la parte física de Charlie, trabajamos con la novela gráfica, también de Joe Hill, que se llama ‘Wraith’. A decir verdad, estoy muy feliz con lo que logramos”, explica.



Sin embargo, aunque el personaje ya existiera y fuera conocido por la versión que hace Hill en su libro sobre Charlie Manx, fue una desventaja al mismo tiempo llevarlo a la televisión, asegura Quinto.



“Lo más difícil de interpretar a este personaje fue el hecho de hacerle justicia. Cuando la gente tiene la oportunidad de leer el libro crean en su mente una imagen de lo que creen que es el personaje y, Joe, particularmente, es un increíble escritor. Entonces creo que lo más difícil era traerlo a la vida y hacerle justicia a la visión que no solo tiene el público sino también Joe”, comenta el actor también reconocido por su interpretación de Spock en la película de Star Trek.



El creador de la historia, mantuvo la distancia. La curiosidad de Hill por ver la interpretación que le darían otras mentes a su creación era importante para él.



“Joe fue un gran apoyo, no estuvo involucrado en las grabaciones todo el tiempo, pero siempre estuvo pendiente, era parte de su vida diaria saber que estaba pasando con la producción. Nuestra relación durante el proceso fue muy cercana. Nunca fue invasivo, siempre apoyó (...) le dio un espacio a Jami O’Brian y a todos nosotros de ser creativos también”, agrega Quinto.



La posibilidad de cruzar fronteras con su interpretación llena de emoción al actor detrás de personajes como Chad Warwick y Dr. Oliver Thredson en la primera y segunda temporada de American Horror Story respectivamente.



“Es una serie increíble, hecha por gente talentosa y creativa, creo que eso es lo que hará que la gente se enamore de ella y de sus personajes. Personalmente quiero que la gente se asuste y se interese en los personajes. Estoy muy agradecido con el hecho de poder compartirla con el público colombiano, estoy emocionado porque la vean”, concluye el actor.



Yaritza Acero

CULTURA

@CulturaET