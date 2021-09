Netflix presenta el tráiler y anuncia la fecha de estreno de 'You'

La controvertida serie de Netflix estrenará su tercera temporada el próximo 15 de octubre.

Serán diez episodios en los que Joe Goldberg regresa con una nueva obsesión romántica: su vecina. Sin embargo, él y Love, su esposa, quieren empezar una vida 'normal' ahora que tienen un hijo.



Inspirada en la novela de Caroline Kepnes, You empezó a emitirse en el canal de televisión Lifetime y después dio su salto a la plataforma de streaming, en la que se convirtió en un fenómeno.



Por ahora, no se conocen muchos detalles del tercer ciclo de You. Los actores continúan siendo Penn Badgley como Joe Goldberg y Victoria Pedretti en el papel de Love Quinn.



A continuación el tráiler de la tercera temporada de 'You':

