‘You’, la serie de Netflix vuelve con una nueva obsesión

La serie de ‘You’ se convirtió en uno de los estrenos más comentados de la plataforma ‘streaming’, y con justa razón. Ahora volvió con una segunda temporada donde Joe Goldberg tiene una nueva obsesión y está lejos de Nueva York.

La serie está basada en la novela homónima de Caroline Kepnes y fue estrenada originalmente el 9 de septiembre de 2018 por Lifetime en Estados Unidos. La primera temporada de ‘You’ termina de manera sorpresiva, cuatro meses después de que Beck (Elizabeth Lail) cayera en las temibles manos de Joe (Penn Badgley), quien la mantenía encerrada. En la última escena, en su librería, Joe se acerca a una cliente con la intención de seducirla, pero cuando esta desconocida se quita su capucha y gafas de sol, se revela como Candace (Ambyr Childers), la mujer que aparecía en los ‘flashbacks’ de Joe como otra de sus víctimas y que se suponía muerta. Según ‘Deadline’, la segunda temporada de ‘You’ seguirá al asesino mientras se muda a Hollywood, donde se desarrolla el segundo libro de la saga original, para construir una nueva vida y, quizá, encontrar un nuevo ‘amor’, aunque Gamble señaló que Joe “es un neoyorquino intransigente, así que no puedo decir que venga a Los Ángeles y al instante se enamore del lugar”.

El nuevo objetivo de Joe

Este impactante final sugirió que esta temporada se enfoca en una batalla entre Joe y Candace, por todo lo que sufrió el protagonista tras la relación. De su lado, Candace podría hacerlo pagar por sus crímenes, incluidos los asesinatos de Benji Ashby III (Lou Taylor Pucci) y Peach Salinger (Shay Mitchell). Sin embargo, no solo habría venganza, sino también una nueva obsesión.



El nuevo interés de Joe en la segunda temporada es Victoria Pedretti (reconocida por su papel en la serie ‘The Haunting of Hill House’), quien interpretará a Love Quinn, un personaje del libro ‘Hidden Bodies’. Es una aspirante a chef en Los Ángeles que trabaja como gerente de productos en una tienda de alta gama.



Este nuevo personaje tiene un perfil diferente al de Guinevere Beck, pues las redes sociales no son de mucho interés para ella. Es decir, será un nuevo reto para Joe, quien principalmente acosa a las personas a través de este medio.



Ahora, aunque la segunda temporada seguirá dicha novela de Caroline Kepnes, el libro no ofrece muchas pistas sobre lo que pasará en los próximos episodios porque parte de un final diferente al de la novela.



“Estamos planeando separarnos un poco más del segundo libro que del primero, que fue un examen muy estricto de esta relación. Pero para contar esta historia para la televisión, hicimos algunos cambios en el camino, y cada vez que una mariposa bate sus alas en la primera temporada, en la segunda temporada hay un tsunami. Continuamos discutiendo nuestra dirección creativa con Caroline Kepnes, quien escribió el libro y también escribió un episodio en la primera temporada. Así que estamos pensando realmente en cómo mantener el espíritu del segundo libro”, explicó Gamble en conversación con el medio ‘Vulture’.



En la historia original, Candace es ahogada por Joe en una playa y quien ingresa a la librería es una nueva chica, llamada Amy, quien entra buscando empleo. Al verla, Joe inicia un nuevo ciclo de obsesión con ella.



Sobre esta decisión, de cambiar el final y de traer de vuelta a Candace, la ‘showrunner’ Sera Gamble dijo a ‘The Hollywood Reporter’: “Comenzamos hablando sobre cómo la gente supondría que él la había matado, y que cuanto más se sabía de Joe a lo largo de la temporada, cada vez más estábamos convencidos de que lo había hecho. Así que solo queríamos hacer algo más sorprendente y darnos cuenta de que ella era un personaje interesante”.



“Candace tiene un papel en la segunda temporada. Puedo decir que no se siente particularmente dispuesta a ser amable con Joe, ya que él no fue muy amable con ella, y ella no se siente tan caritativa”, contó a ‘Vulture’.

Puntos ciegos

Por su lado, el protagonista Penn Badgley, contó a ‘Entertainment Tonight’ su experiencia con algunas complejas escenas de la segunda temporada. “Tuve que hacer algunas cosas con prótesis de cuerpos que me parecieron nauseabundas. En el segundo capítulo nuevo se puede ver un poco más de lo que realmente hizo con ella (Beck). Por suerte, eso no se vio en la primera. Eso siempre lo persigue. De hecho, en su mente ella no está muerta”, explicó.



Punto aparte es el caso de la muerte de Peach, cuya familia todavía no cree que se haya suicidado. Es decir, Joe todavía podría ser descubierto. “Él está muy preocupado por el hecho de que la familia de Peach Salinger haya contratado gente para investigar su presunto suicidio, y hay potencial evidencia en su casa desde la primera temporada para descubrirlo”, añadió Gamble.



“Si observas todos los actos de violencia que realiza en la primera temporada, eso es potencialmente algo que podría volver y morderlo ahora”, concluyó.

Temor por casos de ciberacoso

Penn Badgley seguirá al frente de ‘You’ como Joe, el personaje principal de esta perturbadora historia que provocó diversas críticas por parte de padres que la consideraban como un ejemplo negativo sobre las relaciones modernas para las audiencias más jóvenes. Al respecto, el protagonista señaló a la revista 'People': “Mi mayor preocupación con todo este proyecto, para ser honesto, es que si para hacer que Joe sea más aceptable -lo que creo que es parte de la tarea en cuestión-, ¿corramos el riesgo de diluir lo que necesita ser?, que es una especie de ser humano repugnante”. Y recalcó por medio de sus redes que el personaje “es un asesino”.



EL COMERCIO (Perú) - GDA