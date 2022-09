Agradecida con la vida, así se siente la actriz Natalia Ramírez al ser parte de una de las telenovelas más exitosas en la historia de la pantalla chica: ‘Yo soy Betty, la fea’. El director y libretista fallecido Fernando Gaitán ideó el proyecto, pero, tal vez, no imaginó que trascendería fronteras, sería traducido a 25 idiomas, adaptado y transmitido en múltiples países al punto de valerle un Récord Guinness.

Ramírez le dio vida en la ficción a ‘Marcela Valencia’ -la ejecutiva de Ecomoda que tenía una relación con ‘Armando’ y que se ve eclipsada por la llegada de ‘Betty’-. Tantos años después de su creación, reveló detalles de la historia en una entrevista con un medio mexicano. Incluso, se atrevió a decir que ella y los demás actores nunca la han visto.

El reto de ‘Betty’

“Yo tuve muchas dudas de aceptar. Había demasiado riesgo, o nos iba bien o nos iba mal, pero nunca pensé que nos fuera tan bien”, reconoció, con ahora 55 años, en una charla con la emisora ‘Exa FM’.



Según dijo, los riesgos estaban en el aire desde que Gaitán había escrito la trama años antes de que el canal ‘RCN’ le diera el visto bueno. Como la televisión colombiana estaba en plena transición de pública a privada en 1999, pensaron que “era buena idea hacer una telenovela de bajo costo, pues si no funcionaba, no pasaba mucho”.

Natalia Ramírez. Foto: RCN

Natalia Ramírez. Foto: RCN

Con recursos algo limitados, iniciaron a grabar: “El 90 % fue en estudio, no hubo exteriores, no hubo superproducción. Cada vez que se cerraba una puerta la escenografía se movía”. Por tanto, el peso en gran parte recayó en las habilidades de los actores para generar decenas de emociones en la audiencia.

Los algo más de seis meses que planearon para grabar se convirtieron en dos años; los episodios se extendieron y hasta corrían para registrar las escenas en el día y que en la noche estuvieran editadas para transmitirse con normalidad.

Además de estos detalles, la actriz fue cuestionada sobre anécdotas inéditas o que nunca hubiera contado. Por ejemplo, recordó cómo los artistas Armando Manzanero, Olga Tañón y Ricardo Montaner fueron invitados para un episodio. Ese día ella ya había terminado su papel, pero volvió al set con tal de conocerlos.

¿Por qué no se vio la novela?

Facebook Twitter Linkedin

La reconocida sala de juntas de la emblemática novela. Foto: RCN.

“Pasaron muchas cosas con la novela. Increíble, no la he visto”, aseguró sin premuras y provocó la sorpresa de los locutores de ‘Exa FM’. Eso sí, explicó que algunos capítulos sí los ha conocido.



“Ninguno de nosotros se la ha visto”, añadió. De acuerdo con ella, por la cantidad de escenas que debían grabar al día, no lograban sentarse frente al televisor por aquellos años para constatar el resultado final. Y, aunque ya pasó tanto tiempo de su emisión, Ramírez tampoco ha decidido verla.

“Hay una cosa que es maravillosa. Espero que la gente después de 23 años se dé cuenta de que ‘Marcela’ no es la mala, sino la buena. ‘Betty’ es la mala y no la buena. Ambas fueron víctimas de ‘Armando’”, precisó.

También fue cuestionada sobre su opinión frente a la salida de la novela de la plataforma Netflix. “Seguro estará en otra”, respondió contundente.

Ramírez una vez más agradeció al fallecido Fernando Gaitán por haber confiado en ella, puesto que su papel le permitió internacionalizar su carrera y hasta le fue reconocido con el premio a mejor actriz antagónica en los TVyNovelas. ‘Amor a palos’, ‘Perro Amor’, ‘Rosario’, ‘Verdad Oculta’ son solo algunas de las producciones en las que ha participado.

