La novela 'Yo soy Betty, la fea' es sin duda una de las producciones más icónicas de la televisión colombiana y que sigue generando interés a pesar de haber sido estrenada hace más de veinte años.



Esta vez, vuelve a haber noticias alrededor de esta serie, al conocerse que una de las personas que apoyaban la realización de la misma falleció estos días.



Los actores han manifestado en redes sociales lo devastados que se encuentran tras el fallecimiento de Rocío López Jaramillo, quien fue la maquilladora en jefe del programa, una de las personas que hacía posible ver las impactantes transformaciones de los protagonistas y hacer que 'Betty' tuviese su tan característico físico.



Aunque no estuviese en pantalla, su trabajo fue fundamental para la realización de la novela y la preparación de los personajes, por lo que algunos de sus compañeros no dudaron en expresar la tristeza que sentían con su partida.



"Mi Chio hermosa, gracias por tanto, te amamos y recordaremos siempre", escribió Lorna Cepeda, la 'Peliteñida', en una historia compartida en su cuenta de Instagram.



Publicaciones de los actores. Foto: Instagram

A propósito, varios televidentes han recordado a otros integrantes de la famosa producción que han muerto.

El actor Germán Tovar falleció a principios de este 2023. Varios colombianos lo recuerdan por su pintoresco papel de abogado junto a César Mora, ambos en la historia ficticia habían sido contratados por ‘Betty’ y ‘Nicolás’ con el fin de representar los intereses de la empresa ‘Terramoda’ en contra de ‘Ecomoda’, de ‘Armando Mendoza’.

Germán Tovar participó en ‘Yo soy Betty, la fea’. Foto: Canal RCN

Dora Cadavid falleció el lunes 31 de enero de 2022, a sus 84 años. Cadavid había forjado una carrera artística de casi 60 años, por lo cual era una de las personalidades más conocidas de la pantalla chica.

‘Romeo y Buseta’, ‘Bodas de sangre’, ‘Café con aroma de Mujer’ y ‘Yo soy Betty, la fea' son alguna de las producciones que se mantienen en la memoria de los colombianos. Precisamente, en 'Betty', de 'RCN', le dio vida a 'Inesita' y se ganó el cariño por proteger al 'Cuartel de las feas'.

Dora Cadavid murió a sus 84 años. Foto: RCN

Raúl Santa, recordado por su papel de 'Pupuchurro' o 'El cheque', murió el 15 de noviembre de 2022. Según sus allegados, padecía de una grave enfermedad.

Martha Isabel Bolaños, conocida como la ‘Pupuchurra’, quien compartió escena con él y fue su pareja en la ficción, le envió un sentido mensaje: "¡Nuestro famoso ‘Pupuchurro’! Que su dulce alma descanse en paz. Mi Raulito venía guerreándola desde hace rato".

Raúl Santa. Foto: RCN Televisión

Además de los mencionados, los actores Celmira Luzardo, Alberto Valdiri y Lina Marulanda han muerto en los últimos años. Fernando Gaitán, creador de la novela, murió en 2019 debido a un infarto.

Vuelve 'Betty' a las pantallas

La nueva serie relatará lo que pasó con Ecomoda y sus empleados 20 años después, contando con sus personajes principales Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, y se estrenará en Amazon Prime Video en más de 240 países el próximo año, 2024.



“Yo soy Betty, la fea’ tenía una energía sana, con un enorme impacto que este personaje generó en los códigos de belleza convencional, que explica por qué se convirtió en una franquicia global con la que todas las mujeres se podían relacionar”, explicó Francisco Morales, el líder del equipo de estrategia de contenidos y adquisiciones para Latinoamérica de Prime Video.



Esta serie narrará la historia de Beatriz Pinzón Solano entorno a lo que sucedió durante su matrimonio con Armando Mendoza. Además, buscará reconstruir su relación con su hija Mila, buscando sobrellevar la crisis de su compañía familiar, según un comunicado de Prime Video.



