‘Yo me llamo’ es el rey en un país que ama la música

‘No es ‘se me pone la piel de gallina’, es ‘me ericé’

Amparo Grisales empezó su formación en el Conservatorio de Música de Manizales, donde nació. “Era la solista de los coros y aprendí mucho gracias a un gran profesor llamado Jaime. No recuerdo su apellido pero sí que siempre lo veía con el mismo traje y la misma corbata porque a él lo que le interesaba era su arte, enseñar”.

Gracias a él se ha dedicado a estudiar las músicas y por eso sus aportes en el programa 'Yo me llamo', donde es jurado y cuya nueva temporada empieza el 26 de octubre, son acertados.



“La gente sin saber qué estudios he hecho no entiende que antes de ser actriz me preparé en la música. Entiendo de vibratos, entonación, color de la voz, melodías, armonías, cadencias, vocabulario musical. Y cada vez voy renovando mis conocimientos porque soy una melómana total, con buen oído, y aunque no soy experta en urbana y popular, me preocupo por aprender. Pero, lo más importante, es que los concursantes me hagan sentir y vibrar”.



El resto de jurados puede estar de acuerdo o no con sus criterios, pero Grisales, una de las actrices más reconocidas del país, ya es “parte orgánica de este concurso. Llevo ocho temporadas soy del embrión, tengo preparación, pero igual siempre me renuevo físicamente, con otro corte de pelo, con moda, porque a la gente le gusta que le muestre moda, por eso compro cosas”.



Es Amparo Grisales en su esencia la que está ahí cada noche, la mujer que todo el país conoce y que nunca se ha guardado nada. Como jurado, mira con profundidad y es seria, pero no distante. Y ve y oye a los concursantes con gran cuidado.

(Tal vez quiera leer: La peor pesadilla de la estrella de Hollywood Alec Baldwin)



“Los participantes son la motivación, los que se llaman y los que no se llaman. El programa acepta a todos los que se presenten, buenos, malos, locos. Hay muchas historias de vida que conmueven, pero debo decir, como César Escola, mi compañero jurado, que este año hay más talento que nunca, artistas de todos los géneros y épocas, para todos los gustos, familias, gente de todas las edades”.



De ahí, que su motivación más grande es “ver el potencial y el talento empírico de unos concursantes que a través de las galas se convierten en dobles perfectos. Por eso adoro estar aquí”.



Para verlos y oírlos con juicio, Grisales se prepara muy bien. “Paso muchas horas estudiando a los originales, sus características, su expresión, el lenguaje corporal, la gesticulación”.



Y sobre los participantes, dice: “Ellos tienen que aprender a no perder el personaje, ver su propia transformación y cómo se van convirtiendo en el doble perfecto. Su sueño de estar en Yo me llamo los debe llevar a ver cómo los ganadores anteriores se han vuelto maravillosos profesionales, dan conciertos y han cambiado su vida”.



Hasta el momento, los ganadores han sido Jorge Martínez, como Rafael Orozco (2011), Manuel Álvarez, como José José (2012), Daniel Mora como Sandro de América (2014), Manuel Álvarez, de nuevo como José José (2015), David Alsina como Nicky Jam (2017), Robinson Silva como Julio Jaramillo (2018) y Alberto Sánchez como Roberto Carlos (2020).



Dice que en esta temporada hay más participantes cantando en otros idiomas, muy buenos. “Hemos visto a un Bruno Mars, un Elvis Presley y también a imitadoras de Whitney Houston”, una de las grandes voces que le gustan a Amparo Grisales.

“Y también a quienes hacen las imitaciones de Juan Gabriel, Vicente y Alejandro Fernández, Isabel Pantoja, Celia Cruz, que están entre mis cantantes favoritos”.



Y aunque prefiere la llamada música del mundo, que oyó durante todo el confinamiento, afirma que también los sonidos brasileños le encantan, que es fanática de Astor Piazolla y en la salsa, de Willie Colón y Héctor Lavoe.



La reconocida actriz agrega que prefiere oír música que ver televisión. Desde muy temprano se pone sus audífonos y disfruta de los sonidos. “Oigo lo que me ponga en vibración especial, no el ruido. Para mí es fundamental que lo que ponga se deje oír”.



Famosa por su participación en producciones nacionales como 'El gallo de oro', 'Los pecados de Inés de Hinojosa', 'Tuyo es mi corazón', 'La mala hora', 'Manuela', 'Las muñecas de la mafia' y 'Sobreviviendo a Escobar', entre otras, dice que no es justo que en Colombia no se valore al llamado artista integral. “Si uno actúa no puede cantar y viceversa, es muy difícil que las personas lo acepten”.



En 'Yo me llamo' es la estrella, con seguidores y detractores entre el público, pero todos pendientes de lo que diga y haga, y también de los vestidos que lleve, de sus peinados y de su sensualidad eterna.



Y claro, de que diga “me ericé”, su eslogan, que la define en este programa. Esa corta frase, que es como su sello, “es un regalo del universo que digo desde muy pequeña. A mí no me parecía eso de ‘se me paran los pelos de punta’ y 'se me pone la piel de gallina', sino ‘me ericé’, que se volvió parte de mí”, termina.‘Creo que la pandemia hizo mejores concursantes’

Facebook Twitter Linkedin

César Escola llegó a Colombia a finales de los años 80. Foto: Canal Caracol





La hoja de vida de César Escola es larga y llena de nombres importantes.

Su faceta musical es conocida cuando ha estado en proyectos en los que aparece tocando piano, el instrumento que aprendió a interpretar desde niño.



Pero su fuerte también es la música para telenovelas y programas, un apartado poderoso que, sin embargo, los créditos a veces no dejan ver por lo rápido que pasan y porque leerlos no es una costumbre establecida.



Pero su sonido ha estado en producciones como 'La maldición del paraíso', 'Sangre de lobos', 'Los caballeros las prefieren brutas' y 'Yo soy Betty la fea', entre otras, y programas como 'Fuera de lugar', 'Los informantes', 'Desafío 2015' y las ediciones de 'Yo me llamo' de los años 2017 y 2018.



Y la lista de musicales que han contado con su participación es larga. Desde 'Sugar', de su amigo David Stivel y que lo trajo a Colombia en 1989 para quedarse, hasta 'Véanme', 'La invencible Molly Brown', 'El soldadito de plomo' y 'Chicago'.



Por eso, su escogencia como jurado de Yo me llamo tiene mucho sentido. Y él, como es un caballero, ha venido repitiendo, porque además el arte de hablar en televisión, como presentador o calificador, también hace parte de su trayectoria.

(Le puede interesar: Wilson Díaz y su colección de reflexiones en La Tertulia)



“La sensación de volver es increíble. La alegría de reencontrarme con los televidentes y los compañeros es grande, así como con Amparo, con quien he venido trabajando, y con Yeison Jiménez, que llega a la mesa como jurado”, dice .



Nacido en Buenos Aires el 20 de junio de 1961, agrega que en las grabaciones que ya se han hecho del programa ha encontrado, como nunca antes, más preparación de parte de los concursantes.



“Para muchos, la pandemia fue una prisión, pero para quienes nos hemos dedicado a la música, de alguna manera eso nos dio una liberación. Y llevó, en mi opinión, a que la gente se preparara más para concursar”.



Agrega que han visto concursantes que han llegado a una gran cercanía con las características de los cantantes que imitan.



“Pienso que en esos días de encierro, cuando no había nada concreto, no sabíamos qué iba a pasar, los que aspiraban a entrar al programa no solo encontraron más sensibilidad, sino que al tomar el micrófono se inspiraron de una manera mucho más profunda para encontrar lo mejor de su arte”.



Escola también habla de los looks de los participantes. “No vinieron a improvisar y su apariencia es muy cercana a los originales. Se han preocupado por el pelo, la ropa, pero lo más importante, se han preocupado por trabajar la voz. Tenemos voces muy profesionales que hacen que sea una temporada con un nivel y un talento mucho más alto del que hemos visto en otras ediciones de Yo me llamo”.



El programa, que se empezó a emitir en el 2011 y solo se ha dejado de presentar en el 2013 y 2016, llega a su octava temporada.



“Ha sido una gran ventana que le ha cambiado la vida a mucha gente. Los participantes de la primera temporada siguen trabajando y han aprovechado esta oportunidad para desarrollar su carrera como imitadores, otros la impulsaron y ya tienen su estilo propio, pero comenzaron en este programa, donde aprendieron mucho a través de las galas”.



Y en esta ocasión le sorprendió haber encontrado concursantes de Venezuela y Ecuador.



“No podemos negar que en Venezuela se ha dado una educación musical muy rica y ellos, al concursar, nos la demuestran”, dice.



Aficionado a las bandas sonoras de películas y a la música de Broadway, en especial, con Yo me llamo César Escola ha aprendido a admirar otros tipos de sonidos, incluido el reguetón, que está presente en las eliminatorias.



Asegura que las sorpresas en esta temporada serán muchas. “Aunque se sigan presentando más hombres, las mujeres han avanzado mucho y son espectaculares. Igual, tendremos ritmos que no habíamos oído antes”.



El programa, que empieza el martes, se emitirá de lunes a viernes a las 8 p. m. y tiene un plan de premios de 1.200 millones de pesos.