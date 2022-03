En la noche del 7 de marzo, se dio a conocer el ganador de la octava temporada de ‘Yo me llamo’. En 2022, el programa de imitación más famoso de Colombia coronó como el doble perfecto a Camilo Sesto, en una votación realizada por los colombianos.



Alejandro León, quien interpreta al artista español, se llevará a su casa 500 millones de pesos del premio mayor y 70 millones más de las noches de premiación que había ganado con anterioridad.

¿En qué invertirán el dinero?

El ganador del reality, por su parte, ha dicho que con el dinero del premio tiene algunos planes: “Quiero viajar por el mundo, conocer el mar, conocer otro país, sea cual sea, eso es lo que me espera”, dijo para ‘Caracol TV’.



Además agradeció el apoyo que le brindaron todos los espectadores que votaron por él.

El imitador de Leonardo Favio fue una de las sorpresas de la final, dado que cantó algunas baladas y rancheras con sus compañeros, luego de haber sido eliminado el viernes pasado.



Es importante recordar que este artista ganó más de 400 millones de pesos en su recorrido por el programa al ser elegido como el ganador en la mayoría de las noches de premiación.

si llegamos a ser ganadores, me gustaría repartir ese premio con mis compañeros.

Según reveló el cantante, la mayor parte de este dinero ya tiene un destino, así lo dejó saber en el programa matutino ‘Día a Día’. En primer lugar, el artista piensa hacer una gira con algunos de los participantes y los dos finalistas.



También dijo que buscaba hacer algunas inversiones y proyectos en el mundo del diseño gráfico y la música una vez termine su carrera universitaria en la primera disciplina.

Además, según diversas declaraciones por parte de los imitadores, los cantantes habrían hecho un pacto entre finalistas en el que acordaron los porcentajes en los que se repartiría el dinero de la final.

Cabe resaltar que el imitador de Maluma también había hecho declaraciones similares en caso de ser el ganador: “Si votan por mí, si llegamos a ser ganadores, me gustaría repartir ese premio con mis compañeros. Disfrutarlo porque esto es de todos”, aseguró en la semifinal del show.



Maluma no fue coronado como ganador, por lo que aún no es claro si se cumplirá este acuerdo y, de ser así, qué haría él con ese dinero.

