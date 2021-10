Conozca quiénes serán los jurados y presentadores de 'Yo Me Llamo' 2021

Próximamente se estrenará la nueva temporada de 'Yo Me Llamo', el popular programa de televisión en el que compiten imitadores de cantantes. Le contamos quiénes serán los jurados y los presentadores de la nueva versión del reality.

En sus siete temporadas, 'Yo Me Llamo' ha tenido jurados con diversos perfiles. Por el programa han pasado personalidades como Luz Amparo Álvarez, Jairo Martínez, Belkis Martínez, Julio Sabala, Pipe Bueno, entre otros.



Para esta octava versión, el reality contará con la participación de una colombiana y un argentino que ya habían estado en versiones anteriores: Amparo Grisales y César Escola.



La 'diva de la televisión colombiana', como se le conoce a Grisales, ya había sido jurado del programa. De hecho, únicamente se ausentó en la cuarta temporada. Precisamente en 'Yo me llamo' se hizo popular su característica expresión de "me ericé".



Por su parte, César Escola ya estuvo en las temporadas cinco, seis y siete. El músico argentino ha participado en otras producciones de Caracol Televisión, como 'Do Re Millones' y 'Día a Día'.



Una de las noticias que ha llamado más la atención es la incorporación de un nuevo jurado en reemplazo de Jessi Uribe, quien estuvo en la temporada siete (2019). Se trata del cantante Yeison Jiménez, quien se unirá a Grisales y a Escola.



Jiménez ya cuenta con experiencia en realities musicales como 'La Voz Kids' y 'La Voz Senior'. En sus más recientes versiones, ha sido asesor de la cantante española Natalia Jiménez.

Según reveló Caracol Televisión, este año el concurso de imitadores trae un plan de premios por 1.200 millones de pesos.



En la conducción de 'Yo Me Llamo' estarán presentes Melina Ramírez, quien ya había participado en la sexta temporada, y Carlos Calero, que estuvo en la última versión del reality.



Por este puesto también han pasado presentadores como Jessica Cediel, Linda Palma, Valerie Domínguez y Ernesto Calzadilla.

Sobre la producción, se sabe que en septiembre los jurados y presentadores estuvieron en distintas ciudades del país, donde hubo audiciones. La última convocatoria presencial tuvo lugar el pasado 26 de septiembre en Bogotá.



Por ahora, se desconoce la fecha de estreno de la octava temporada de 'Yo Me llamo'.



