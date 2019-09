‘Yo, José Gabriel’, regreso con aire de nostalgia

Nadie pensó que el regreso de Yo soy Betty, la fea le iba a traer a RCN la recuperación del rating en la franja estelar (9 p. m.) y menos que Lady, la vendedora de rosas, otra repetición, marcara una cifra parecida a cuando fue emitida en el 2015 (10 puntos).

Y además, el próximo 18 de septiembre vuelve otra producción antigua del canal: Los Reyes, que también tuvo muy buenos números.



Y apelando a esta nostalgia, RCN trae de regreso –renovado– a José Gabriel Ortiz con su programa 'Yo, José Gabriel', que se estrena este domingo a las 10 p. m.



El conocido “conversador, porque eso es lo que a mí me gusta, conversar”, como dice, tendrá un especial de vuelta con Karol G, la cantante colombiana de música urbana ganadora del Grammy Latino a mejor nuevo artista.



También tendrá a los cuatro candidatos a la Alcaldía de Bogotá: Claudia López, Carlos Fernando Galán, Hollman Morris y Miguel Uribe, a los que, como un profesor chévere que busca que sus alumnos se luzcan, les hará un examen.



¿Cómo les fue? Habrá que verlo, pero entre las preguntas que se oyen en la publicidad están ¿cuál es la vía más larga de la ciudad?, ¿cuánto valen el pasaje de TransMilenio y el del SITP? y si se saben el himno de la ciudad.



El programa irá de una hora y reaparecerá 21 años después de su primera emisión. Ortiz cuenta que lo llamaron a México, donde trabaja para la Organización Ardila Lülle, y le dijeron que querían revivir este espacio, porque era emblemático para el canal, “y yo acepté, encantado de volver a la televisión”, cuenta muy cachaco.



Y hará, repite, lo que sabe hacer, “charlar con la gente, que es lo que a mí me gusta. Yo no soy periodista, soy conversador”.



Para Ortiz fue fácil, como si ayer hubiera dejado de hacer su programa, que estuvo al aire hasta el 2007. “Me senté en el set, me sentí en mi salsa y arranqué. Es como invitar a los amigos a hacer visita, oír música y tomarse un whisky, aunque yo ni whisky tomo, mejor un guaro”.



José Gabriel sigue siendo el mismo hombre agradable. “Es que yo en nada he cambiado. Uno después de los 50 años ni se vuelve masón ni aprende alemán”, continúa.



Seguirá viviendo en México, donde se instaló, pero viajará a grabar el programa dos veces al mes.



No le teme al regreso. “Lo asumo de la misma manera que con lo que pasó con Betty la fea. Sin yo saber de audiencias, el éxito abrumador de esta novela demuestra que el público colombiano está ansioso de tener otra opción para ver televisión abierta, porque desafortunadamente no había una muy atractiva. Entonces, vuelve Betty, que no es un remake sino la original, y funciona. Es más, los expertos en números dicen que además de refrescante y deliciosa, Betty ha traído a esa televisión abierta golpeada muchos jóvenes de entre 12 y 18 años a verla”, afirma.



“La otra cosa es que yo creo que el público está cansado de realities, narcos, prostitutas, prepagos, secuestros, ya no más de eso, la gente se mamó de esa vaina”, sigue.



El programa, por supuesto, tendrá música. No estará César Mora ni su grupo María Canela, sino Kiño y su Banda, que le pondrán sonidos a las presentaciones y acompañarán a los cantantes que José Gabriel Ortiz, el señor conversador, llevará al programa.



Fanático de noticieros y documentales, siempre tiene un tema para hablar. Con él, una conversación puede demorarse mucho rato. Por lo pronto, será de una hora dominical.