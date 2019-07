‘Years and Years’, inquietante humor fino / Navegantes del cable

No se puede dejar pasar de agache una de las comedias más interesantes, profundas e irreverentes de la televisión internacional: Years and Years.

Tampoco se exagera con esos atributos para una producción que parece recoger todo el delicioso veneno del humor británico para revelarnos un mundo futuro, caótico, que colapsa en su contexto económico y trata de hacer catarsis a través de una dependencia tecnológica que llega a ser invasiva y peligrosa.



Todo, contado por los Lyon, una familia disfuncional que termina siendo la estructura para el verdadero mensaje de la serie: sus vivencias buscan criticar el populismo, asustarse con la erosión de los sentimientos frente a otro tipo de conexiones y recordar sin muchos filtros o capas protectoras esa delgada línea entre la solidaridad, la fuerza de voluntad y la estupidez que rige el nuevo camino de la humanidad.



Con un humor tan fino que no riñe con el objetivo de trazar pequeñas dosis de drama doloroso, Years and Years consigue que HBO (que lo está emitiendo en Colombia los viernes a las 8 p. m.) se gane el aplauso de pie por entregar una historia muy sólida. Gracias a la imaginación y atino de Russell T. Davies, famoso por ser el artífice de la serie Queer as Folk y de algunos de los mejores ciclos de la mítica Dr. Who.



Sumando al estupendo trabajo de la actriz Emma Thompson como Vivienne Rook, una candidata política y populista que asombra por ser tanto una caricatura como un reflejo honesto de muchos de sus colegas de la vida real.

No se puede dejar pasar de agache una de las comedias más interesantes, profundas e irreverentes de la televisión internacional: Years and Years FACEBOOK

TWITTER

Es cierto que por momentos la serie puede confundir por sus cambios de tono entre humor, drama o ciencia ficción, pero nadie puede negar que es un retrato de un mundo herido por los efectos del cambio climático y con conflictos profundos con potencias como EE. UU., Rusia. A eso hay que sumarle el manejo de conceptos como la inteligencia artificial o la robótica avanzada como parte de la vida diaria de las personas.



Se ven teléfonos implantándose en las manos, drones que llevan correo, pero que son tan peligrosos como un arma de guerra, y sueños tan peligrosos como el de convertirse en un transhumano: un concepto que pretende elevar la condición de las personas más allá del cuerpo, a la computadora o la nube. El miedo no es tanto ingrediente, lo que impacta de Years and Years es que todo se siente cercano y posible.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

Navegantes del cable