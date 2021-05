Ya nació el bebé de Valerie Domínguez

"Después de lo que pareció una eternidad, tenerte entre mis brazos es la sensación más placentera que he tenido en la vida a ser maravilloso esto de ser mamá. Me llenaste de luz y de paz".



Así fue el mensaje que compartió en las redes sociales la actriz y estrella de TikTok, en su nueva experiencia como madre. La también presentadora y modelo reveló una hermosa imagen junto a su pareja Juan David ‘el Pollo’ Echeverry.

Con una mirada tierna. ambos mostraron al pequeño Thiago tras hacer un diario en su Instagram de cada etapa de su embarazo.



"¡Qué loco y maravilloso esto de ser mamá! Me llenaste de luz y de paz. Sentir tu cuerpo junto al mío me hace sentir viva y llena de magia. Repetiría una y mil veces más todo con tal de sentir latir tu corazón junto al mío! @ThiagoEcheverriDominguez, bienvenido al mundo. Te amamos hijo, gracias por elegirnos". finalizó.



