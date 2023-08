Los premios Emmy, la ceremonia más prestigiosa de la televisión estadounidense, se pospusieron casi cuatro meses, informaron sus organizadores, debido a que las huelgas de los actores y escritores de Hollywood se prolongan sin una solución a la vista. El equivalente televisivo de los Óscar debía realizarse en septiembre, pero ahora se llevará a cabo a mediados de enero del próximo año, según un comunicado de la emisora Fox y la Academia de Televisión, que confirmó informaciones anteriores.

"Nos complace anunciar que la 75ª entrega de los premios Emmy se emitirá el lunes 15 de enero de 2024", dijo un portavoz de Fox. La ceremonia de los Emmy es el encuentro del sector audiovisual más importante afectado hasta la fecha por las protestas de los actores y guionistas, un movimiento de un alcance desconocido en Hollywood desde 1960. El último aplazamiento de la entrega de estos premios se remonta a 2001, en el contexto de los atentados del 11 de septiembre. A los guionistas, en huelga desde hace más de 100 días, se sumaron en julio actores del poderoso sindicato SAG-AFTRA.



Debido a la huelga actual, la ceremonia se habría realizado en ausencia de renombradas estrellas y de celebridades estadounidenses invitadas, lo que habría tenido un efecto desastroso en las audiencias televisivas. Las directivas de SAG-AFTRA, que representa a 160.000 actores, dobles, bailarines y otros profesionales de la pequeña y la gran pantalla, prohíben a todos sus integrantes rodar, pero también promocionar sus producciones, en persona o en las redes sociales.

La huelga de actores puede prolongarse indefinidamente y paralizar el corazón de Hollywood. Foto: Chris Delmas. AFP

Los guionistas, a su vez, no podrían haber preparado el discurso o las bromas del presentador. El aplazamiento de casi cuatro meses pretende dar tiempo a las dos partes para llegar a un acuerdo, aunque la brecha entre el poderoso sindicato de guionistas (WGA) y los jefes de los estudios y las plataformas de streaming todavía parece lejos de poder ser cerrada. Las huelgas de Hollywood provocaron la suspensión de todas las producciones cinematográficas y televisivas estadounidenses, con algunas excepciones, como los reality shows y los concursos.

Callejón sin salida

Desde el inicio de este movimiento,hace más de tres meses, las dos partes apenas se han hablado. Tras una primera reunión entre los estudios y los guionistas la semana pasada para reanudar los diálogos, la WGA decidió participar en una nueva reunión prevista para el viernes para retomar formalmente las negociaciones.

El sindicato "vuelve a la mesa de negociaciones" listo para "un acuerdo justo" y espera que la patronal brinde respuestas a sus demandas, insistió el jueves en un comunicado. La crisis se agudizó a mediados de julio con la huelga de los actores, que tienen demandas similares, en particular mejores remuneraciones y un marco para el uso de la inteligencia artificial en la industria. La llegada del streaming, en la última década, ha interrumpido sus ganancias "residuales", que derivan de cada repetición de una película o serie y les permiten vivir entre dos proyectos.

Facebook Twitter Linkedin

Bella Ramsey interpreta a 'Ellie' en la serie The Last of Us. Foto: Instagram @thelastofus

La emergencia de la inteligencia artificial, capaz de escribir guiones o clonar la voz y la imagen de los actores, ha agravado a su vez el panorama. La posibilidad de un aplazamiento de los Emmy ya había sido evocada semanas atrás, con la extensión del movimiento social.



La nueva fecha de enero permitirá que se lleve a cabo en plena temporada de premios. La ceremonia número 75 de los Emmy tendrá lugar una semana después de los Globos de Oro y solo 24 horas después de los Critics Choice Awards. La de los Óscar está prevista para el 10 de marzo. Las nominaciones para los Emmy habían sido anunciadas a principios de julio, apenas unas horas antes de que se rompieran las negociaciones entre los estudios y SAG-AFTRA y se desencadenara la huelga de actores.



La serie de HBO "Succession", una crónica oscura y cruda de una poderosa familia que se desgarra para tomar el control de un imperio mediático, encabezó las nominaciones en 27 categorías. Sus principales rivales serán la serie road movie "The Last of Us", con 24 nominaciones, y "The White Lotus", una sátira sobre la vida de los más ricos, con 23 nominaciones.



AFP