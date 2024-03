Ya hay fecha de estreno para 'The Acolyte', la nueva serie de Star Wars

The Acolyte es un coctel extraño: puede ser tan dulce como Frozen y tan sangrienta como Kill Bill. Sin exagerar. Disney + acaba de anunciar la fecha de estreno de su próxima serie inspirada en el universo de Star Wars.

La sinopsis oficial de Star Wars: The Acolyte explica que "la investigación de una impactante ola de crímenes enfrenta a un respetado Maestro Jedi (Lee Jung-jae) con una peligrosa guerrera de su pasado (Amandla Stenberg). A medida que surgen más pistas, se adentran en un oscuro camino en el que se revelan fuerzas siniestras".

La serie está protagonizada por Amandla Stenberg, Lee Jung-jae (muy recordado por su papel en El juego del calamar), Manny Jacinto, Dafne Keen, Charlie Barnett, Jodie Turner-Smith, Rebecca Henderson, Dean-Charles Chapman, Joonas Suotamo y Carrie-Anne Moss (la famosa Trinity, de la franquicia The Matrix)

The Acolyte cuenta con el compositor Michael Abels, conocido por su trabajo en Get Out y Us, como autor de su banda sonora.

Disney + confiormó que los dos primeros epsiodios de The Acolyte se estrenarán el 4 de junio en su plataforma.

