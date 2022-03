Los India Catalina son el premio que más goza nuestra televisión.



El ganador fue Señal Colombia, con 11 premios. El que más me encantó fue en lo comunitario, para la Escuela Audiovisual Infantil de Belén de los Andaquíes, con Relatos adultos contados por nietos.

En ficción ganó Emma Reyes, la huella de la infancia, de Señal Colombia. Fue la mejor serie, actor revelación, fotógrafo, director de arte.



Gran serie, tal vez muy corta, nos quedamos con las ganas de que nos contaran toda esa historia misteriosa de hacerse mujer poderosa en mundo de machos. Muy bien hecha y necesaria para nuestra memoria colectiva. Emma Reyes da para 40 o 50 capítulos, pero por falta de plata se queda como todo lo de la pública en el comienzo.



Señal ganó, también, en ficción web con El cubo; humor con el Profesor Super O, documental con Los gatos, inclusión social con Les otres, presentadora de deportes con la famosa Goga, que nos contó en otro estilo el ciclismo; animación con Zander y producción online con RTVCPlay.



Señal aprende así que el asunto es hacer televisión no destruir y politizar al estilo Bieri-Duque.



RCN ganó 6 premios con La nieta elegida, donde Rodrigo Lalinde, Consuelo González y Alejandro Cataño fueron los mejores directores, y Marcela Benjumea la antagónica; Café con aroma de mujer, con los antagónicos de Carmen Villalobos, Ramiro Meneses y la preferida del público, Katherine Vélez; Enfermeras en talento infantil, con Hanny Vizcaíno. Muy justo que la ficción de RCN se reconozca porque están haciendo un gran esfuerzo.

Caracol ganó 8 premios. La Reina del flow 2 puso 5 con el protagónico de Carolina Ramírez, el antagónico de Lucho Velasco, mejor libreto de Said Chamié y Claudia Sánchez, la música de Nicolás Uribe y Sebastián Luengas y la edición Jerson Aguilar y Carlos Serna.



Merecido para este reguetón-narco que ha triunfado en abierto y plataforma. Tiene un algo poderoso.



En lo periodístico ganó con Los informantes y Olímpicos. La sorpresa fue Juan Diego Alvira como mejor presentador.

En periodismo otra vez ganan Noticias UNO, City Noticias y Teleantioquia. Todos los años lo mismo. Raro eso de que Caracol o RCN no ganen nunca.



En eso que llaman “entretenimiento” (¿o sea que la ficción y el periodismo son aburrimiento?) ganaron La tele letal, MasterChef Celebrity, La voz kids, La voz senior y Crear tiene ingenio (Teleantioquia).



Buenísimo el homenaje a esa costumbre que se llama Serenata (Teleantioquia).



Mintic, el dueño de la plata, logró dos exitazos de ficción con Waldo Urrego como mejor protagónico con algo que se llama 1977 y mejor miniserie con Natalia. Mintic debería pensar más en cómo vemos todo lo que financia. No hay estrategia ahí. Y he visto muchas cosas buenas.



En los premios raros están algo que llaman Branded Content, que fue para Estamos acá para ti, de Teleantioquia.



¡¡Felicitaciones a todos los ganadores, sobre todo a Señal y Teleantioquia!!



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com

