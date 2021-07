Y gol de la paz y los ‘realities’ / El otro lado

LA PAZ. A pesar de Uribes, Duques y Cabales, el acuerdo de paz demuestra que hay un nuevo país. Por eso, RTVC para cumplir con el punto 6.5 de los acuerdos firmados entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP inauguró seis nuevas emisoras de paz en Florida, Valle; Bojayá, Chocó; Arauquita, Arauca; Puerto Leguízamo, Putumayo; Algeciras, Huila, y El Tambo, Cauca.

Y eso habla del poder de la paz para construir otros modos de habla en Colombia.

Estas seis se suman a las cinco que ya existían: Ituango, Antioquia; Chaparral, Tolima; Convención, Norte de Santander; San Jacinto, Bolívar, y Fonseca, La Guajira.

Esto demuestra que la paz es cuando los ciudadanos olvidados hablan y se convierten en protagonistas de su historia.

(Le puede interesar: ‘Todo lo malo te hace mucho más fuerte’: Alicia Machado)



FINES DE SEMANA. RCN derrota a Caracol. Y esto es noticia. 'MasterChef celebrity' duplica a 'Sábados felices' en sus 49 años de éxitos y arrolla a Suso y Séptimo día.



Esto es una buena noticia porque hay competencia. Así Caracol se obliga a esforzarse y RCN encuentra el camino para volver a conectar.



La mala noticia es 'Noticias RCN', que ni con la ayuda de 'Enfermeras' o 'MasterChef' avanza.



Se confirma, a su vez, que a la gente le gustan esos concursos de no pensar y ‘chismosear’, programas muy aburridos, pero que generan conversa de peluquería, eso de no poner mucho cuidado y pasar el rato relajados. Por eso, entre semana domina 'El desafío', y el finde, 'MasterChef'.

(Tal vez quiera leer: Emisoras en tiempo de paz)



RTVC. Señal Colombia presenta 'Cruzando el Amazonas-camino al Tarapoto', una cosa que llaman reality y documental etnográfico. Y no es ni una cosa ni la otra, pero es un programa concurso entretenido. Cuatro capítulos cuyos ejes son la tierra, el fuego, el agua y la humanidad, en los que miramos a lo más poderoso que tenemos en Colombia: la Amazonia y sus saberes ancestrales. Lo mejor, que nos lleva a pensar en el medioambiente y los saberes de los pueblos de la selva.

FÚTBOL TV. Caracol sigue ganando a RCN. Colombia-Argentina: Caracol, 22,6 puntos, y RCN, 8,8. Esto nos revela que no importan los narradores o comentaristas, esta es la tendencia, poco aportan Morales o Fernández, ellos son igualitos porque van detrás de la pelota y abandonan la crónica; tampoco interesa los comentaristas, da lo mismo escuchar a Vélez o Hernández.



Pero sí marca que el fútbol es el programa de más rating en toda la televisión; si a estos 31,4 puntos sumamos los de Directv, la cifra es impresionante.



¡Ah!, y en Directv decidieron que uno no quiere narradores y comentaristas que sepan, sino más de lo mismo: colombiches. Así cada vez seremos más provincianos.



Por último, el rating de RCN no es malo. Esos 8,8 son un éxito. Le quitó la hegemonía total al Gol Caracol; se anotaron, como la Selección, un orgullo de jugar como nunca para perder como siempre: por la cabeza.

ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com

Otros temas que también puede leer: