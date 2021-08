¿Y dónde está el mensaje? / El otro lado

Hay medios, redes, plataformas y muchas más especies digitales. En este ecosistema comunicativo hay unas especies jurásicas como los periódicos, las revistas, las radios, las televisiones y los cines.

Unas especies zombis que viven pegadas a la fiesta del celular y creen que la vida está en Tik Tok, Twitch, Instagram. Y unas especies fakes en Facebook.



Y ¿dónde está el mensaje?



“El medio es el mensaje” es la frase más famosa de la comunicación, la sabe todo el mundo, la escribió Marshall McLuhan en un libro que se llama 'Comprender los medios de comunicación: las extensiones del ser humano', publicado en 1964.



El medio es el mensaje explica que no es un asunto de contenido, sino del medio. EL TIEMPO significa en sí mismo y es el mensaje. Por eso, quien lee EL TIEMPO al hacerlo significa: soy el que lee, se informa y pertenece a EL TIEMPO. Lo mismo pasa con Semana, o Caracol Radio o RCN TV o La Silla Vacía o 070 o Netflix. El mensaje es que soy como el medio que consumo o el medio que consumo me define.

Y ese medio me masajea mis sentidos, se apodera de sus audiencias. El contenido de un medio es el medio.



“El mensaje es el mensaje”, dirían los más teóricos e ideológicos. No hay que buscarle más asuntos. Lo que hay en un texto, audio, video, infografía, storie está ahí, y eso es lo que significa. El mensaje es eso que queda ahí en concreto.



Por ejemplo, en la visita a su majestad que hizo el padrecito de la verdad, el mensaje quedó ahí, en la grabación: y ese es el mensaje.

“Las audiencias son el mensaje”, dicen los digitales, que llegó el momento de los prosumidores, los fans, los activistas digitales. Y que ahí en las redes y plataformas el poder es de la gente que programa sus entretenimientos y crea comunidades de disfrute alrededor de series, influencers, videojuegos y tendencias. Luego, el mensaje está en las audiencias: cuántas, cómo consumen, qué comparten y cómo activan.



“Las narrativas son el mensaje” sería el mantra actual. Y es que no hay forma y contenido, sino modos de narrar, formatos y estéticas de interpelación que se conectan y encuentran con la gente. O sea que asistimos es a los modos de narrar. Y que es la narrativa la que me significa y cuenta de qué es que va el mensaje. Por eso, si no narro, no cuento, no hay mensaje. Por eso oímos pódcast, vemos series, buscamos youtubers, tiktokers, twitchers, instagramers.



Toda esta carreta para preguntarnos en este exceso de información dónde está el mensaje.



Parece que no está en que el presidente o la alcaldesa o James o el funcionario estén en los medios ni en lo que dicen, sino en que todo se dice en el modo de narrar. Gana quien narre mejor. O ¿será que ya no hay mensaje, nada importa?

ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com

