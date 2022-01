Durante su adolescencia el cine fue el refugio más importante para el guionista, director y productor Woody Allen. “Era mi método de escape, un escape del mundo real, así que mi sitio favorito para escaparme y esconderme de todos eran las salas de cine”, recuerda.

Mort Rifkin, el personaje principal de su más reciente película, experimenta un sentimiento parecido: es un veterano escritor y profesor de cine en Nueva York que siempre encuentra en los teatros y las historias de la gran pantalla a sus mayores cómplices. No es un secreto que todos los guiones de Allen están condimentados con detalles, personas y sucesos de su propia vida. De allí que Mort sea un reflejo del cineasta.



Rifkin’s Festival –que se acaba de estrenar en Colombia con el título Un romance equivocado– sitúa a Mort en el espléndido Festival de cine de San Sebastián en un relato donde el amor, la infidelidad, el ego y el absurdo afloran como los hilos conductores.



Él debe acompañar a su esposa Sue (la bella Gina Gershon), una famosa publicista, al famoso festival español donde de promociona la película de Phillipe (Louis Garrel), un prometedor y atractivo cineasta con el que Mort cree que su mujer tiene un affair. Confirmarlo se convierte en su obsesión hasta que se cruza con la doctora Jo Rojas (Elena Anaya) por la que se siente atraído y con quien comparte su tragedia de un matrimonio tormentoso.



“Cuando leí el guion me encontré con que el personaje de Mort es el vivo reflejo del mismo Woody, de todas sus neurosis, de todas sus preguntas constantes que están en su filmografía y también en su día a día”, cuenta Anaya.

El director y guionista Woody Allen. Foto: Imagem Films

Rifkin’s Festival inauguró la edición 68 del Festival de cine de San Sebastián, que se llevó a cabo en septiembre del 2020.



“Es un poco extraño –cuenta Gina Gershon– porque es como un déjà vu. Esta película es una carta de amor al cine, si te gusta el cine, la vas a disfrutar”.



Como muchas producciones, la de Allen padeció los retrasos de la pandemia y originalmente estaba programada para estrenarse en los cines del país en el 2020.

“Hace algún tiempo la gente de Mediapro me pidió hacer una película en España, la querían financiar, así que recordé a San Sebastián porque estuve allá, pensé en lo hermoso que era, y escribí una historia que se desarrollara allí”, relató Allen a los medios.



Aunque en ese trasfondo hay otro ingrediente menos romántico: después de que Amazon le retirara su apoyo en el 2019 para distribuir su película Un día lluvioso en Nueva York –debido a las acusaciones de abuso sexual por parte de su hija, Dylan Farrow– , Allen debió buscar amparo en otros territorios. Y en Europa, en España específicamente, se lo ofrecieron. La única condición era rodar allí.

Esta es la segunda película que el cuatro veces ganador del Óscar rueda en España, después de la exitosa Vicky Cristina Barcelona, del 2008, que se filmó en locaciones de Oviedo y, claro, Barcelona. Ahora, Allen se decantó por San Sebastián, un lugar mágico que había conocido cuando dio un concierto de jazz.



Rifkin's Festival es una película melancólica. Sus personajes reflejan esa vida aspiracional que nos mantiene condenados a permanecer o proyectarnos como no somos realmente. “La relación de la pareja protagonista es agridulce y triste, pero es muy real. La gente se separa a veces, pero, ¿cómo manejas eso si aún amas a la otra persona?”, dice Gershon.

Wallace Shawn, protagonista del filme. Foto: Imagem Films

“Esta película es una historia sobre qué le da sentido a la vida, por qué estamos aquí, qué sucede después de... y pone al cine como ese alimento del alma, es alimento que nos da la cultura y que no se puede sustituir por nada; la única manera de mantenerlo vivo es entre todos. Hay que seguir yendo a las salas y nosotros, haciendo nuestro trabajo”, agrega Anaya.



A pesar de una fotografía espectacular y de un relato en el que Allen intenta recuperar esos personajes acomplejados pero brillantes, la película fue recibida con comentarios tibios por parte de la crítica.



“Es posible que Allen no haya encontrado ninguna inspiración revolucionaria, pero esta al menos tiene sus riffs”, apuntó The Guardian; mientras Screen International aseguró que Rifkin’s Festival es “sobre todo, un pálido recordatorio de los mejores días que hemos tenido con el director”.



El diario español El Confidencial apuntó que “es una película lánguida. Más allá de la nostalgia. Es una cinta en la que la frustración y el sentirse fuera de lugar impregnan cada uno de los fotogramas. Sus personajes anhelan –amar, escribir, triunfar– en un mundo que los mastica y escupe sin contemplaciones. Quizás, por ello, ha escogido como protagonista a Wallace Shawn, un actor secundario entrañable arrastrado por un físico y una locución poco dados al triunfo”.



Precisamente, para Shawn, el protagonista, esta ha sido una oportunidad única en su carrera. “A Woody le gusta que uno sea espontáneo. Si algo parece improvisado artificialmente, no le gusta. No quiere que los actores tengan una idea preconcebida de cómo se comportaría alguien en una situación y luego traten de imitarla. Quiere que no tengan un plan previo y que dejen que su subconsciente los sorprenda”.

“Pero Woody Allen sí ensaya –acota Elena Anaya–. Lo que pasa es que lo hace cuando ya tiene la cámara lista para rodar. En ese instante le da la vuelta a la secuencia, hace los ajustes necesarios, los que considere precisos, y te marca exactamente lo que quiere”.



