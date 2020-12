Opinión / ¿Es buena la nueva película de la Mujer Maravilla?

Es larga, pero tan emocionante que no se sienten las dos horas y media que dura. La sensación que me quedó después de ver Mujer Maravilla 1984 (MM84) es la de esas pocas segundas partes estupendas, una película que vale la pena por sus épicas secuencias de acción; por ejemplo, la pelea entre la superheroína y su némesis, y la escena inicial que transcurre en un centro comercial con unos ladrones de joyas involucrados que me devolvió a la inocencia de la serie de televisión ochentera con la que crecí y que me presentó a la preciosa Lynda Carter como la mujer del lazo de la justicia.



Pero también porque MM84 rescata la humanidad de esta supermujer; su soledad y sus tristezas importan tanto como ir a salvar el mundo. Su argumento es el dolor y el sacrificio que debe recorrer como superheroína. Aquí hay mucho de Diana Prince, su identidad pública, más que de Mujer Maravilla.



Sin duda, ella es el personaje de mostrar de DC Comics en el cine. Dos películas han sido suficientes para que les dé sopa y seco a Batman y Supermán, las joyas de la casa que llevan años montados en una irregular carrera en la pantalla.



Lo curioso es que desde la primera película de la princesa de la isla Themyscira, producida en el 2017, era poco probable que triunfara: a pesar de que Gal Gadot, su protagonista, ya había dado puntadas con su aparición en la espantosa Batman vs. Superman, era más reconocida como la guapa de la saga de Rápidos y furiosos. Muchos pensaron que repetiría el cliché de la superheroína sexi, nada más lejano de lo que ocurrió.



Gracias no solo a que Gadot resultó una tremenda actriz –le faltaban historia y dirección– y, precisamente, a una directora como Patty Jenkins, la historia resultó una reivindicación del personaje, de sus luchas y especialmente de sus emociones. Fue el comienzo de una saga que continúa Mujer Maravilla 1984, que se estrenará el 25 de diciembre en los cines del país.



La nueva película se enfoca en una poderosa y milenaria gema, capaz de conceder el deseo que se le pida y de destruir civilizaciones enteras al activar los peores sentimientos de la humanidad. Sin embargo, aquí vemos a una heroína solitaria, sufrida y debilitada, que lucha con enemigos como Maxwell Lord y Cheetah, tan poderosos y hábiles como ella, y que revela su lado más humano con el increíble y agridulce regreso de su amado Steve.



No es un secreto que DC Comics se ha embolsillado bastante dinero –nunca como lo ha hecho Marvel, claro está– con películas más bien sosas y decepcionantes inspiradas en sus superhéroes –hay que dejar de lado la brillante trilogía de Batman que estuvo a cargo de Christopher Nolan–. Pero los casi 900 millones de dólares que obtuvo hace tres años con Mujer Maravilla fueron más que merecidos. En un año pandémico y difícil para la industria del cine, será complicado que Mujer Maravilla 1984 logre ser un taquillazo, aunque quedará en la memoria colectiva como el gran regreso de la superheroína.

