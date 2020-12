Gal Gadot nos cuenta su experiencia en 'Mujer Maravilla 1984'

Como todos los grandes títulos del 2020, Mujer Maravilla 1984 sufrió varios retrasos en su fecha de estreno. Desde mayo, sus seguidores esperaban el regreso de Gal Gadot como Diana Prince, la identidad con la cual se oculta la superheroína.



“Estamos muy felices de poder compartir, al fin, con todos ustedes nuestra película –comenta la actriz en una rueda de prensa con medios entre los que se encontraba EL TIEMPO–. Recién terminamos la primera entrega (un taquillazo que recaudó 822 millones de dólares en el 2017) sabíamos que era algo temprano para pensarlo, pero nos hicimos tan buenos amigos durante el rodaje que pensamos cuán genial sería hacer una segunda parte”.

Mujer Maravilla 1984 se estrenará en Colombia el 25 de diciembre, y en Estados Unidos llegará al público en un modelo híbrido de teatros y la plataforma HBO Max que ha generado una enorme polémica.



Son dos horas y media durante las cuales el espectador emprende el mismo viaje emocional de Diana Prince: la bella y perfecta mujer de acero, que protege a la humanidad y es un alma solitaria.



Rodada en Washington y otras partes de Virginia (EE. UU.), el Reino Unido y las islas Canarias (España), y enmarcada en la moda, la música y los ambientes de la década de 1980, la nueva aventura de la Mujer Maravilla incluye la búsqueda de una poderosa y milenaria gema, capaz de conceder el deseo que se le pida y de destruir civilizaciones enteras al activar los peores deseos de la humanidad; la lucha contra dos enemigos que la igualan en fortalezas y habilidades, y el increíble y agridulce regreso de su amado.



Además de Gadot, en la charla con la prensa estuvieron Kristen Wiig, el chileno Pedro Pascal, Chris Pine y la directora Patty Jenkins. Estos son algunos extractos.



La nueva película desarrolla su trama con la estética de los años 80. Foto: Warner Bros.

Hay dos secuencias apoteósicas: la inicial, en el centro comercial donde la Mujer Maravilla atrapa a unos ladrones, y la pelea entre ella y su némesis, la poderosa Cheetah. ¿Qué tan complejo fue lograrlas?



Patty Jenkins (P. J.): fueron complejísimas de lograr. Las cosas no salen como las planeas, esa de la pelea la íbamos a rodar en verano, en horas de la mañana, y acabó siendo en invierno a medianoche. Tuvimos que readaptar el set, ensayar muchas veces las coreografías, inventarnos los fondos. Eso duplicó no solo el tiempo, sino los costos.



Gal Gadot (G. G.): Ves que todo está muy planeado, pero si vas a los sets, locaciones, zonas de vestuario... todo es de ejecución larga, laboriosa y hasta salvaje (risas). La idea era usar la menor cantidad de CGI (animación y efectos en computador) y así, mucha gente que ves en la escena es gente real en la acción. Eso significa más trabajo y coordinación. Pero al final del día te queda la satisfacción del deber cumplido: estamos felices con el resultado.

¿Cómo llegaron al punto emocional de Diana en la película?



G. G.: Con Patty discutimos muchas veces la historia y cómo plantear su vida en los años 80. Ella (la Mujer Maravilla) lo ha perdido todo, se siente muy sola, pero no quiere hacer nuevas amistades porque siempre sucede algo: se mueren o ella se tiene que ir; entonces ha decidido aislarse del mundo y su única meta es servir a la humanidad, y hacerlo bien.



P. J.: Pasé mucho tiempo pensando cómo hacer esta película, pero no por hacer otra historia de la Mujer Maravilla, sino que imaginé lo que ella tenía que decirle al mundo. Esta nueva historia se enfoca más en la relación de Diana con su humanidad, en descubrir que, no obstante sus dones, no es perfecta; en sus propias luchas, en ese viaje de hacer lo correcto. Ser un héroe no es algo fácil, al contrario, es puro dolor y sacrificio, de eso exactamente se trata esto: de cómo se siente ese camino.



El resto del elenco

Pedro Pascal es el malvado Maxwell Lord

​

“Es un villano con muchas capas, con debilidades y ambiciones humanas. Yo lo llamo la experiencia de Patty Jenkins: ella quería que fuera al fondo, que tomara todos los riesgos, que asumiera todos los peligros, que explotara su profunda humanidad, al tiempo que la oscuridad que hay en el personaje. Que esta experiencia fuera lo más honesta posible. Sin embargo, fue la más miedosa que he tenido en mi carrera porque tenía que exponer un poco de lo que soy en la vida real para llegar al tono que se requería”.



Kristen Wiig da vida a la científica Barbara Minerva y su faceta maligna, Cheetah



“Estoy acostumbrada a hacer múltiples personajes y a explorar distintas personalidades (Wiig es famosa por sus apariciones en Saturday Night Live). Pero no queríamos que solamente habláramos de una chica promedio que adquiere superpoderes, los maneja mal y se convierte en una villana, sino que queríamos explotar su soledad, el hecho de fuera invisible, y lo que ella verdaderamente quiere, cuáles son sus motivaciones para tomar esas decisiones. Mi personaje pasa por tres estados, y lo trabajamos mucho con Patty. Sin embargo, jamás había hecho algo similar en mi carrera, así que fue algo miedoso, pero divertido.



Chris Pine regresa como Steve Trevor, en una cómica reencarnación ochentera



Lo más interesante de esta película fue explorar la relación con Diana: aquí él se convierte en su segundo, su protector, la apoya en su viaje. Pero su regreso es cómico porque está en un mundo desconocido, es como si fuera un bebé explorando en el cuerpo de un adulto: cada cosa es una inspiración, un descubrimiento, el sentir o no miedo y descifrar la lógica del mundo. Fue bonito porque mi experiencia era la de asimilar algo que nunca había visto.

