Sebastián Zuleta, el editor musical tras la banda sonora de ‘Wish’, de Disney

“Yo trabajo de manera independiente, por proyectos, y me siento superfeliz cada vez que suena el teléfono y es de Disney. Cada vez que eso pasa es como un sueño y soy feliz”.



Sebastián Zuleta no oculta la emoción que le produce participar en grandes proyectos cinematográficos en los que estén involucradas música y animación. “Creo que la unión de música, cine y animación tiene un lugar especial en mi corazón”, reitera.



Zuleta, compositor y editor de música para cine y televisión, lleva ya 16 años en Los Ángeles, a donde llegó, como muchos inmigrantes, con los bolsillos vacíos, pero llenos de sueños. Sueños que paso a paso va alcanzando. En este tiempo, Zuleta ha participado en grandes producciones, desde Wifi Ralph hasta Wish: el poder de los deseos, en la que tuvo a su cargo editar la banda sonora.

De 36 años y nacido en Medellín, Zuleta ha sido nominado, entre otros premios, al Emmy por su trabajo en el documental de HBO, Cries from Syria (2017), ha ganado dos MPSE Golden Reel Awards: uno por la película animada de Netflix Robot 7723 (2018), y el segundo por su trabajo en la serie de Hulu, Wu Tang: una saga americana (2019-2023).



Y esta semana Netflix estrenó la película Players (Los juegos del amor) con Gina Rodríguez, comedia romántica con motivo del Día de San Valentín y de la que Zuleta es el editor de la banda sonora. Hablamos con él vía Zoom desde Los Ángeles:

¿Entre la composición y la edición de música, cuál prefiere?

Creo que las dos van de la mano, siento que editar música me permite ser mejor compositor y ser compositor me permite ser mejor editor de música. Al final, la meta es contar historias a través de la música. Aunque creo que hay una parte especial en la composición, porque la que me permite crear las melodías, crear la música y liderar el equipo que está haciendo la música original.

Componer es un acto de creación, ¿editar también lo es?

Completamente. Es distinto y dependiendo de lo que esté pasando en el proceso de edición de la música hay diferentes formas de crear. Por ejemplo, al comienzo del proceso, cuando se está desarrollando la historia, usamos música de diferentes películas y la parte creativa no es componer cosas originales, sino usar otro material para encontrar el tono, musicalizar escenas y crear música completamente nueva. Y lo otro que diría, como ejemplo, es que al final de la película siempre hay ajustes. Se grabó la orquesta, se mezcló, pero hay que mezclar la música con diálogos, con efectos, con las imágenes finales y siempre hay cambios. Mi responsabilidad es crear algo con lo que ya tenemos, ajustar y editar la música.



¿Qué tan diferente es hacer música para un documental, como 'Cries from Syria', y para un largometraje?

En cuanto al proceso técnico de principio a fin es similar. El documental, dependiendo del tema, puede ser más sobrio. En Cries from Syria hubo una carga emocional, porque estábamos viendo imágenes horribles de lo que estaba pasando en ese momento. Creo que nunca había trabajado en un proyecto que me exigiera tanto emocionalmente, de, incluso, tomarme momentos para llorar. En los documentales lo que vemos es real, no es una historia que nos estamos inventando, sino que alguien está viviendo.

¿Cómo llegó a participar en 'Wish'?

Llevo ya 16 años trabajando en Los Ángeles y hace unos cinco años, una compañera, que también es editora de música, no estaba disponible para un proyecto y me recomendó, y entré a trabajar en Wifi Ralph como editor de música adjunto, y estuve en la mezcla final. Ahí empezó una relación muy bonita que he tenido con Disney en los últimos cinco años. Poco a poco me fueron llamando para varios proyectos, así pude trabajar en Encanto y en Mundo curioso, hasta que en diciembre del 2022 me llamaron y me propusieron ser el editor de música de Wish, yo no me la creía.

¿Pero había hecho ya música para otras cintas de animación?

Sí, he trabajado en varias, incluyendo Mi villano favorito 1 y 2, Robots 7723, para Netflix, y Jorge el curioso, porque me encanta y me apasiona la animación. Como compositor, compuse la música de un corto que se llama Dreamsheep, producido en Medellín, dirigido por Lulú Vieira. Es un corto de ocho minutos y medio, y pudimos grabar toda la música en vivo con la Filarmónica de Medellín. Creo que la unión de música, cine y animación tiene un lugar especial en mi corazón.

¿Cómo fue trabajar con Dave Metzger, compositor de la música de 'Wish'?

¿Qué puedo decir? Es en verdad lo mejor del mundo. Una gran persona, no solo es un líder, un gran compositor, gran orquestador, sino una persona que inspira al grupo. Nunca había trabajado con alguien que me mostrara cómo se pueden llevar las cosas a otro nivel. Muy humano.



Las cintas de Disney siempre tienen un mensaje, una enseñanza. ¿'Wish' le dejó alguna?

Wish: el poder de los deseos se relaciona mucho conmigo, porque me fui para Los Ángeles persiguiendo un sueño, con ganas de trabajar en lo que estoy trabajando y poco a poco construir mi carrera. Creo que eso cuenta Wish: no darle el poder de tus sueños y tus deseos a otra persona, sino tener tus sueños, luchar y trabajar por ellos.

¿Cómo ve ese cambio en Hollywood de buscar otras fuentes de inspiración para sus películas?

Creo que llegó un momento de saturación, como por ejemplo con las películas de superhéroes, y creo que eso se refleja algo en la taquilla. Lo que me apasiona es poder contar historias diferentes. O pueden ser historias similares, porque somos humanos, pero lo importante es cómo les podemos dar una perspectiva distinta. Y lo que se pueda hacer con la música desde ahí es la meta, explorar territorios nuevos, no repetirnos.

¿De lo que ya ha hecho, qué viene próximamente?

Players, con Gina Rodríguez, salió ahora el 14 de febrero, para el Día de San Valentín, es una comedia romántica. Está también Flint Strong, la historia de una boxeadora que ganó dos medallas olímpicas, que sale posiblemente en agosto, y también Borderlands, la adaptación del videojuego homónimo, en la que trabajé con Steve Jablonsky, el compositor de la música de Transformers.

