'Winnie the Pooh' ya no es el tierno y amigable osito adicto a la miel que muchos vieron durante años en la televisión, ahora se ha convertido en un asesino que no se lleva bien con las personas.



Así será visto el famoso personaje de Disney en la película independiente 'Winnie-the-Pooh: Blood and Honey' dirigida y escrita por Rhys Frake-Waterfield, la cual será un filme de terror.



Según la reseña que han compartido sus creadores hasta la fecha, la cinta sigue a los personajes antropomórficos de 'Winnie the Pooh' y 'Piglet' mientras se convierten en asesinos sangrientos luego de que Christopher Robin los abandona para ir a la universidad.



Esta nueva versión fue posible luego de que la obra original se convirtiera en dominio público en Estados Unidos, en enero de 2022. Así las cosas, la compañía Disney ya no tiene los derechos cinematográficos exclusivos de 'Winnie the Pooh' y el resto de personajes de la obra.



Aunque esta nueva faceta del tierno osito que marcó la infancia de muchos ha generado todo tipo de reacciones, no se puede negar que ha llamado la atención de miles de personas alrededor del mundo.



La productora del filme ha lanzado su primer tráiler oficial, el cual ha dejado ver lo sangrienta y violenta que será la película, la cual aún no tienen fecha exacta de lanzamiento.

