‘Winnie the Pooh’ es uno de los personajes ficticios más consolidados en las películas infantiles. Aunque su creador original fue el escritor británico Alan Alexander Milne, Disney popularizó su imagen alrededor del mundo a partir de 1926 y lo mostró como un tierno oso.

El color amarillo y la camiseta roja que la mayoría tienen en mente cambiarán. La dulzura del animal también se transformará con la llegada de una nueva película de terror: ‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’.



De acuerdo con las primeras imágenes conocidas, en el filme anunciado será un hombre de contextura gruesa que llevará consigo una máscara -más parecida a un cerdo que a un oso-. Ya no se desenvolverá en un bello campo, sino en lugares oscuros, en los cuales cometerá varios crímenes.

¿Por qué harán una versión de ‘Winnie the Pooh’?

‘Winnie the Pooh: Blood and Honey’ será la primera película que sumerge al oso en otro mundo. Lo anterior porque el personaje original de Alan Alexander Milne ahora es de dominio público; cualquiera puede inspirarse en él sin tener inconvenientes de derechos de autor.



Eso sí, las producciones deberán abstenerse de copiar o basarse en la figura difundida por Disney, ya que esta mantiene todos los derechos reservados.

Se filtraron estas nuevas imágenes de la película de terror que saldrá sobre Winnie the Pooh, luego de que la marca entró al dominio público. Esta se va a llamar: "Winnie the Pooh: Blood and Honey", y nos mostrará cómo el oso y Piglet van cazando a sus victimas con un mazo

Así las cosas, el director Rhys Waterfield se aventuró a hacer su propia versión de ‘Winnie the Pooh’ y la respuesta que ha obtenido de los fanáticos ha sido “absolutamente loca”.



“Vamos a comenzar a acelerar la edición del filme y pasarla a través de la posproducción lo más rápido que podamos. Pero también, asegurándonos de que siga siendo bueno. Va a ser una alta prioridad”, aseguró Waterfield al medio ‘Variety’, cuando fue cuestionado sobre la fecha de estreno de la cinta.

Un oso villano y asesino

Ya no son mansos. Son un oso y cerdo viciosos que quieren dar vueltas y encontrar presas FACEBOOK

Por el momento, se sabe que la película terminó grabaciones. Su trama estará enfocada en dos sujetos: ‘Pooh’ (oso) y ‘Piglet’ (cerdo), quienes se volverán “locos después de que Christopher Robin los abandona”, se lee en la descripción del portal especializado ‘IMDb’.



Los protagonistas serán unos villanos que, ante la escasez de comida, se tornarán salvajes y “volverán a sus raíces animales. Ya no son mansos. Son un oso y cerdo viciosos que quieren dar vueltas y encontrar presas”, explicó Waterfield.

El punto de partida de WINNIE THE POOH: BLOOD AND HONEY es el abandono de Pooh y a Piglet cuando Christopher Robin viaja a la universidad. Como una versión macabra de TOY STORY 3, la pareja queda abandonada sin comida y su rabia se trasforma en asalvajamiento y ganas de matar.

Habrá escenas cargadas de drama, dolor y, por supuesto, terror, las cuales se intentarán equilibrar con los tintes de comedia de los personajes.



Con una grabación de diez días, el equipo de la película espera obtener buenos resultados. Además, ya enviaron un mensaje a la audiencia, pues, dicen, “no será como una cinta a nivel de Hollywood” y nadie confundirá a ‘Pooh’ con la versión de Disney.

