La película que explora los secretos de los inodoros japoneses

Las hojas de los árboles se mueven con suavidad, proyectan su sombra en el piso ante la mirada contemplativa de Hirayama. Es un hombre maduro, pero no ha perdido esa capacidad de asombro de los niños, que observan las mismas cosas todo el tiempo, pero siempre descubren en ellas algo nuevo.

Toma fotos con una cámara de rollo que luce anacrónica en una época en la que los móviles se usan para hacer películas. Poco se sabe de él, solamente que limpia baños públicos en Tokio –unos lugares que más parecen un lujoso lounge en una capital tan atestada como la japonesa–. Tiene una vida rutinaria en la que cumple con su trabajo, devora libros en la noche, escucha música de Van Morrison, los Bee Gees y Patti Smith en el pasacintas de su carro mientras atraviesa la ciudad, se relaja en unos baños turcos y come en el mismo lugar de camino a su casa. Casi no habla, pero su pasado eventualmente lo hace llorar.



Cada imagen en la pantalla es una postal de la cultura japonesa, hilvanada por una historia sencilla y emotiva que deja momentos imborrables en la retina y el alma. El pintor de este fresco, titulado Perfect Days (un nombre más que ha lugar), es Wim Wenders. Lo gracioso –para algunos, irónico– es el origen de este hermoso relato cinematográfico: el cineasta alemán fue invitado al país asiático para documentar la historia de sus retretes.



“Recibí una invitación para venir a Tokio a ver una serie de lugares y sentir si me interesarían o me inspirarían para hacer algo. La idea era que viniera y mirara –y ahí es donde yo estaba casi listo para dejar la carta y olvidarla–: querían que mirara los baños públicos. Y eso era inusual. Pero cuando seguí leyendo me di cuenta de que no se trataba solo de inodoros y lavamanos, sino de unos espacios diseñados por 15 arquitectos de fama mundial”, recuerda Wenders.

Win Wenders, director de cine.

El director y guionista alemán es adorado en todo el mundo. Su cine, de ese estilo descriptivo y emocional, ha dejado a más de uno con lágrimas en los ojos y el corazón hecho trizas. Muchas de sus películas las ha rodado por fuera de su natal Alemania y, entre otros, ha sido el videógrafo de cabecera de la agrupación irlandesa U2 y de los Talking Heads. Su filmografía asciende a 90 títulos: El cielo sobre Berlín, Tan lejos, tan cerca, París Texas, Hasta el fin del mundo, El hotel del millón de dólares o Buena Vista Social Club –en el que se empapó de la música cubana y trajo de nuevo a la vida a leyendas en el olvido como Compay Segundo, Omara Portuondo o Ibrahim Ferrer–; e incluye documentales como el que explora la humanidad del papa Francisco (Un hombre de palabra); una mirada a la dualidad sacra y profana del blues a través de tres de sus artistas favoritos, o el que sigue la vida en imágenes del fotorreportero brasileño Sebastião Salgado (La sal de la tierra).



Ad portas del estreno de Perfect Days –que llega a los cines del país este jueves 8 de febrero-, Wim Wenders conversó con la prensa. EL TIEMPO compartió con él en una mesa virtual en la que estaban otros medios de Latinoamérica.

Cuéntenos más detalles del origen de Perfect Days, sus bellísimos retretes públicos y de su protagonista.

(Se ríe). Bueno, al principio el personaje no formaba parte de la historia. Solo le dije a mi esposa que no habíamos ido a Tokio en años y me sentí muy nostálgico, pero no había manera de llegar allí porque Tokio estaba todavía cerrado y no se podía viajar (en plena pandemia). Ahí llegó la carta. Respondí que viajaría a visitar estos lugares, pero no antes de mayo porque todavía estaba en otra película. Así que me dijeron que con mucho gusto me esperarían. Estuve en Tokio durante una semana y vi estos baños y sí... ¡eran increíbles! Nunca había visto unos baños así. Pero también vi otra cosa. Algo que me pareció mucho más grande que cualquier retrete. Vi la forma en que la gente de Tokio regresó a las calles tras el encierro más largo de la historia, que coincidió con esa semana. Y me conmovió mucho lo que vi, porque en Europa, las reaperturas fueron catastróficas. El pequeño parque donde vivo en Berlín quedó destruido cuando la gente volvió a salir de fiesta; pero, en Tokio, fue todo lo contrario. La gente lo trataba todo con mucho respeto, hacían barbacoas y celebraban fiestas, pero lo dejaban inmaculado. Había un gran sentido de la responsabilidad por los lugares comunes y el bien común y se trataban unos a otros con mucho más respeto del que yo estaba acostumbrado. Me di cuenta de que en Japón, el sentido del bien común se acentuó aún más después de la pandemia. Y eso me conmovió. Así que les dije la verdad a estas personas que me habían invitado a ver retretes: ‘Sí, sus baños me inspiran, pero para algo muy distinto, a contar una historia en Tokio que creo que es más grande que la de los arquitectos y su creación. Es sobre el bien común, sobre un cuidador de estos aseos, que me permita hablar de Japón y del amor por las pequeñas cosas’. Y para mi asombro dijeron que sí. Entonces, ¿qué necesitamos?: Necesitamos un buen guion y un gran actor. Y ese fue el comienzo.

Perfect Days, película de Win Wenders ambientada en Japón.

La música es un elemento clave en la película. ¿Cómo escogió las canciones, son sus favoritas?

Sí y no. Cuando me senté a escribir este guion, lo hice junto al japonés Takuma Takasaki, porque no podía escribir el guion solo, necesitaba que me acompañara alguien de allá. Cuando arrancamos la historia, nos dimos cuenta de cómo veíamos al personaje y de que su rutina era una parte importante. Empezamos a escribir el primer día de su rutina, se despierta y sale, y vemos por primera vez qué hace todos los días: se sube a su carro y pone un casete porque en ese pequeño y viejo auto solo podía reproducir casetes. Eso me gustó. Le dije a Takuma que deberíamos escribir la canción porque sería muy importante. Él no habla. No sabemos mucho sobre él y no vamos a revelar tanto su pasado. Así que la música que escucha es clave. Takuma aceptó y me pidió que eligiera la canción, y yo escogí una de The Animals. Luego tuve dudas y le dije a Takuma: ‘Este hombre es japonés, su juventud fue en los años 70. Conozco los 70, pero él vivió en Japón y no puedo imponer mi gusto musical a este hombre. Eso sería apropiación cultural. ¿Cómo lo hacemos?’ Takuma me miró: ‘Créeme, escuchamos exactamente la misma música que tú. Y la gente de todo el mundo escucha el mismo pop americano y rock and roll británico, a Lou Reed y The Velvet Underground y los Rolling Stones. Simplemente escribamos las canciones que nos gustan y eso será bueno, eso definirá y ayudará a contar la historia. Para cada escena escribimos una canción específica porque sentíamos que esa canción en particular ayudaba y era esencial, porque Hirayama siempre elige las canciones, no las pone al azar. Es parte de la narración. Y hay una cosa muy importante: teníamos esa música sonando en el set. No la pusimos después.

¿De dónde viene su interés por Japón, qué le atrae de su cultura?

Todo empezó cuando tenía 30 años (hoy tiene 78) y en Nueva York vi una película de Yasujiro Ozu (un referente del cine japonés junto con figuras como Kurosawa), pero resulta que era improbable ver su producción porque no había salido de su país porque era considerada demasiado japonesa. Eran de una belleza sublime, así que decidí que Ozu sería mi maestro, y eso me inspiró a viajar hasta allá para poder verlas. Fui al Instituto de Cine Japonés. Y me dijeron: ‘Joven, no podemos mostrarle nada, tenemos muchas copias de Ozu, pero sin subtítulos. Y no tenemos traductor. Pero si quiere, puede tener esa sala de edición y podemos poner las copias a su disposición’. Durante una semana vi una enorme cantidad de películas de Ozu sin subtítulos. Después me sentí como si estuviera hablando japonés, al menos sabía todos los nombres de la familia. Me adentré en el territorio de Ozu y en su visión del mundo, y me encantó. Y desde entonces he estado en Japón innumerables veces y siempre me he sentido en casa. Años después, me hice amigo de Yohji Yamamoto (el diseñador de modas a quien filmó para un documental), y hablando con él me di cuenta de que nuestras dos infancias, dos niños, uno nacido en el 43, el otro en el 45, eran completamente similares. Habíamos escuchado la misma música, habíamos descubierto los mismos libros, habíamos visto las mismas películas del Oeste, habíamos crecido con lo mismo y ambos habíamos nacido en un país con un pasado vergonzoso, por así decirlo, y que en cierto modo no miraba hacia atrás, sino solo hacia el futuro. Ambos tuvimos esa infancia en común y en ambos, esta otra cultura, esta cultura americana había dejado una gran huella. Y ambos estamos como desgarrados entre nuestra propia cultura y esta otra pequeña cultura imperialista. Y me di cuenta de que Japón era el único otro país en el que un joven podía haber tenido la misma juventud que en Alemania. Entendí mi profunda implicación con Japón y por qué lo sentía tan cerca de donde crecí.

Cuéntenos sobre dos momentos que son claves a lo largo del filme: el significado de los árboles y las secuencias en blanco y negro, que al final, no se sabe si son recuerdos o sueños.

Empezaré por los sueños, porque los llamamos sueños en el guion. Los escribimos al final del primer día. Él lee su libro y luego se queda dormido, y tuve la intuición de que por un momento me gustaría ver el resplandor de ese día. Y lo que recordaba o lo que sobrevivió en su cerebro, así que pensé que sería genial verlo. Sugerí que fueran pequeños momentos de luz. Entonces incluimos los sueños como si fueran parte de su rutina. Solo que cuando llegó el momento de rodar la película y nos dimos cuenta de que teníamos que hacerlo muy rápido (solo tenía 17 días), no podía rodar esos sueños. Entonces recurrí a mi mujer. Ella ha estado en todas mis películas durante los últimos 25 años como fotógrafa fija. Le expliqué que ella iba a ser la fábrica de sueños y que tendría que producir estos sueños en pequeños flashes para cada día de rodaje de la película. Y se convirtió en un equipo de dos mujeres. Ella y una amiga que la ayudaba y que hablaba japonés. Así que estas dos señoras rodaron los 12 sueños que fueron parte integral del guion. Y sobre los árboles... desde el principio estaban en la película, porque en una ciudad como Tokio todo está hecho por el hombre. Todo. Las casas, las calles, las cosas con las que trabajas, los retretes, el coche. Lo único que no está hecho por el hombre son los árboles y, por supuesto, la luz del cielo. Así que pronto definimos a Hirayama a través de su amor por la luz y por esta cosa tan bonita que es el komorebi japonés (la luz que se filtra a través de las hojas de los árboles). Y nos encanta la idea de que los árboles eran sus amigos. Se convirtieron en una parte importante de su vida diaria, así que prestamos mucha atención a los árboles que vimos en el transcurso de la filmación.

A Hirayama nunca lo vemos con un teléfono móvil en las manos, más bien es un hombre de cosas analógicas.

En los tiempos en que aún no conocíamos la revolución digital, teníamos más tiempo para nosotros mismos y teníamos más paz. Y lo analógico no era solo una forma de escuchar música o de tener objetos a los que pertenecía la música, sino que también teníamos más tiempo. La cultura analógica te hacía dueño de lo que querías escuchar porque tenías que poner un disco o tenías que poner un casete, pero tenías que ponerlo. No eras víctima de un algoritmo que conocía tus gustos mejor que tú mismo y eso era una cosa mucho más preciosa que cualquier lista de reproducción que puedas conseguir hoy en día.

