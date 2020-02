Win+: No hay más / El otro lado

El negocio del fútbol no para de expandirse en todo el mundo. En Colombia queremos ser de élite y los directivos quieren más billete.



Así llega Win+, un canal de pago para ver el fútbol colombiano.



Yo pagaría Win+ porque la transmisión es sin comerciales y para seguir a mi equipo del alma. Pero eso no me basta, necesito que Win haga realidad el +: más en formatos, estilo, narración y periodismo.

Yo NO pago Win+ porque no me da más. Mis razones para no pagar son:



El futbolito colombiano. Uno quiere a su equipo y ya. Pero eso no lo obliga a aguantarse unos equipos sin güevos, talento, modos de jugar.



Un fútbol lento donde arqueros y jugadores se dedican a perder tiempo, a hacer marrullas, buscar el engaño y las amarillas de los otros.



En lo televisivo, nuestros jugadores y equipos son muy malos.



El espectáculo. Los estadios son feos. Las tribunas están vacías. Y cuando están llenas, son silenciosas. A excepción de la gente de Millos, Nacional y América, los demás no somos hinchas porque no vamos a la cancha.



Sin hinchas no hay espectáculo y con jugadores que están más pendientes del peluqueado que de jugar, menos.



Los dirigentes. El fútbol colombiano tiene los dirigentes más antitelevisivos del mundo (feos, grotescos, mal hablados). Dan es para villanos.



Por ejemplo, el político que se adueñó del fútbol, el señor Vélez, dice que no le importa que muera un hincha, eso no da $$$.



No les preocupan sus jugadores, el espectáculo, la épica, solo buscan lucrarse, hacer billete, viajar y esclavizar a sus jugadores.



Y es que el fútbol es el esclavismo moderno que vende y desecha hombres que solo sirven por su fuerza y talento corporal.



La narración. Si nuestro fútbol es lento y aburrido, no se entiende que el Cantante vaya a 1.000 por hora y nos haga creer una emoción falsa (lo estamos viendo y sin comerciales), y la insoportable gritería de Eduardo Luis.



Señores: deberían calmarse, ir al ritmo del partido, conversar, aportar datos, agregar información e historias. Relajarse, por favor.



El fútbol es ritmo y el narrar es un asunto de ritmo, a veces de bolero, otras de balada, muchas de 'rock and roll' y salsa o reguetón.

Los comentaristas. Pagar por oír las diatribas de Vélez, el lenguaje táctil de Vélez, su ejercicio de odio, NO, gracias. Menos mal por ahí andan algunos que saben mucho y respetan como Peláez y Cadavid, y los otros muchachos y las geniales como Sheila que le ponen buena onda, pero no alcanza para pagar y desmovilizar al violento Vélez.



Los formatos. Nada novedoso. No hay crónica, no hay reportajes, no hay documentales, no hay concursos, no hay ficción. Lo mismo, y tal vez peor, como ese programa de Londoño de los domingos. Copian formatos y los hacen mal.



Entonces, no pago Win + y volví a oír la radio. El fútbol se ve mejor allí, y gratis.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com