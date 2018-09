El actor español procesado por insultar a Dios y a la Virgen María

Este miércoles, un juez decidió procesar al actor español Willy Toledo, conocido por su participación en el filme 'El crimen ferpecto' (2004), por haber insultado a Dios y a la Virgen María a través de una publicación en su página de Facebook, el 5 de julio de 2017.

Según el juez de la Instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez Pérez, el actor cometió un delito contra los sentimientos religiosos al considerar que sus comentarios "contienen frases potencialmente ofensivas para la religión católica y sus practicantes".



Esto se debe a una denuncia realizada por la Asociación de Abogados Cristianos, en julio de 2017, y otra del Ministerio Público, por un delito contra los sentimientos religiosos.



El actor también se había manifestado en contra de una jueza, a la que tildó de energúmena, por llamar a juicio oral a tres mujeres acusadas del mismo delito por haber portado el símbolo de una vagina por el centro de Sevilla, España.



"Yo me cago en dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la santidad y virginidad de la Virgen María. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. Viva el coño insumiso" (sic), escribió en su perfil de Facebook.

El 13 de septiembre, el actor había quedado en libertad provisional tras presentarse ante el juez, luego de haber sido detenido por negarse a asistir en dos ocasiones anteriores.



"No he declarado nada, me he limitado a remitirme a un escrito que habíamos presentado hace meses en el que pone que no he cometido ningún delito y que por tanto no considero que fuera necesario que me presentara ante ningún juez ni ningún fiscal", le había dicho a la prensa española.

Además, había manifestado que "los calabozos eran bonitos, es la tercera vez que voy y estoy feliz. Estoy haciendo lo que tengo que hacer, que es llamar la atención", dijo.



También, manifestó que la situación era "tercermundista".

¿Y la libertad de expresión?

Según el juez, los mensajes publicados por el actor en julio de 2017 no podrían considerarse como libertad de expresión, pues "existen motivos suficientes" para ser procesado.



La Policía también había incluido dos mensajes publicados en el Facebook de Toledo, el 14 de abril y el 6 de julio de 2017, pero el juez consideró que estos sí se cobijan bajo la libertad de expresión.



"Las manifestaciones de ambos mensajes podrán considerarse duras, acerbas, ásperas o groseras, pero al realizarse en el contexto de una crítica a una confesión religiosa, deben considerarse amparadas por su libertad de expresión", señaló en un escrito el juez.



El mensaje del 5 de julio sí se consideró delito, pues "se refería a una decisión judicial relativa a otro posible delito contra los sentimientos religiosos imputado a terceras personas".



Según medios locales, en un plazo de diez días, se solicitará la apertura de un juicio oral formulando un escrito de acusación o pidiendo la suspensión de la causa.





