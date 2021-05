William Levy cuenta qué significa tomarse un 'Café'

William Levy cuenta que en esa Habana donde nació se sentaba a hablar con su abuelo, que era un gran tomador de café. Y que ahora, en su estadía en Colombia como protagonista de Café con aroma de mujer, entiende el significado: “Eran charlas para disfrutar de la compañía, disfrutar de esa experiencia”.

Él, sin embargo, no es un gran tomador de café. “Llegué a este mundo con exceso de cafeína, yo creo, así que tengo con una taza al día”.



Su personaje en la producción de RCN que se lanza este 10 de mayo a las 8 p. m. es el de Sebastián Vallejo, el hombre que desde su estadía fuera de Colombia ve el grano como el centro económico de su familia, pero promoviéndolo en los grandes mercados y comercializándolo con empresarios internacionales. Está lejos de la tierra que lo produce, pero muy cerca de su realidad.



La muerte de su papá lo obliga a volver al país y centrarse en la empresa familiar. Ahí conoce a la Gaviota, una recolectora de la finca de sus padres, y se enamoran.



Este Café con aroma de mujer, con similitudes con la creación de Fernando Gaitán de 1994, que duró un año al aire y les dio el primer impulso a las producciones colombianas para ser más reconocidas en el exterior, tiene su propio sello de la mano de la libretista Adriana Suárez. El mundo ha cambiado, la historia y la comercialización del grano también y, especialmente, la participación de la mujer en ese universo.



Y estos fueron algunos de los factores que llevaron a Levy (La Habana, 29 de agosto de 1980) a aceptar participar en el proyecto, “que aunque ya es conocido en muchos países, ahora va más allá de eso. Le estamos brindando al público una nueva historia. En lo que me concierne, ha sido una gran experiencia, un regalo de la vida poder estar en una finca cafetera, tan cerca de la naturaleza, con tan bella energía”.



La protagonista femenina es Laura Londoño (Gaviota) y también actúan Luces Velásquez, Katherine Vélez, Diego Cadavid, Mábel Moreno, Carmen Villalobos, Andrés Toro, Mario Duarte, Lincoln Palomeque y Ramiro Meneses, entre otros.



La familia Vallejo de Gaitán es ahora más reducida y en esta nueva historia se le da mucha más importancia a la parte rural del café en el Eje Cafetero.



La inclusión de Levy es un gancho importante, pues es uno de los actores latinoamericanos más reconocidos. Además de participar en un buen número de telenovelas hispanas de Estados Unidos y también en las del mercado de México, en el 2014 debutó en el cine de Hollywood en The Single Moms Club y protagonizó la película Addicted. Hace cuatro años estuvo en la saga Resident Evil: The Final Chapter y también en la serie de televisión Star.



Es un mercado en el que quiere seguir incursionando, pero que, para él, todavía desconoce mucho el potencial latino. “En Hollywood alardean de conocer nuestro mercado. Sin embargo, no tienen ni idea de lo que vale, al menos por ahora”.



En Cuba vivió hasta los 14 años. En 1994, su padrastro consiguió un asilo político en Estados Unidos, según se lee en su biografía, y la familia pudo llegar a Miami. Levy estudió allí y también en Los Ángeles y Ciudad de México.



Sus inicios fueron en realities y en el modelaje. Hoy, tras una carrera que ha hecho con juicio, puede decidir qué proyectos hacer. “Tomo en cuenta lo que me apasiona, lo que me gusta, que el personaje me enamore y le lleve un mensaje a la audiencia. Me importa saber qué tan comprometidos están los escritores, la producción, el elenco, si se hace por amor o por el cheque. Al principio tenía que aceptar, no elegir, y aceptas por trabajo y experiencia. Hoy es por amor y experiencia. Puede que me equivoque, pero si me baso en esas cosas, fallo mucho menos”.



En su estadía en Colombia, Levy ha encontrado un equipo muy unido para trabajar, sólido y profesional. “De paso, me ha permitido conocer mejor el país. Había venido hace algunos años para hacer una campaña y solo estuve dos días en un hotel. No pude ver mucho. Ahora he sentido la unión de la gente, su manera de ver la vida. Para mí, es una cultura muy familiar, porque los cubanos somos así”.



Hablando de su país, dice que aunque vive fuera de la isla desde hace muchos años, debe regresar, a pesar de las circunstancias. “Soy muy agradecido de lo que tengo en la vida, de los países que me han brindado tanto amor, por eso es duro saber que mi patria le pertenece a una dictadura”.



Las calles de La Habana están en su memoria y quiere a su gente. “Y más que extrañar, deseo muchas cosas, como que la gente pueda elegir por sí misma, que tengan oportunidades. Es triste estar fuera, alcanzando la vida, luchando, pero al mismo tiempo desear tantas cosas para el lugar en el que naciste, especialmente que puedan ser libres”.



Aun así, y como les sucede a tantos cubanos, necesita volver. “Cuando voy, de todas maneras, siento algo muy lindo. Es como si me inyectaran sangre en el cuerpo. Necesito esa energía. Pero, además, cuando alcanzas el éxito y tienes las cosas de manera digna, y de pronto sientes que el piso está húmedo, que puedes resbalar, solo me digo que es hora de ir al lugar de donde vengo, a llenarme de lo que soy y de lo que he sido en mi vida. Eso es importante saberlo siempre”.



Ese sentido de regreso, aunque a otro espacio, incluye a más actores de la producción, que han tenido oportunidad de volver a sus raíces. Andrés Toro, entre ellos, que se convirtió en el asesor de dichos paisas durante las grabaciones. Oriundo de Pereira, ha ‘calibrado’ los tradicionalismos de la región entre sus compañeros.



O Luces Velásquez, convertida en la matrona de este nuevo Café, que viene también de la zona y cuyos antepasados fueron fundadores de la Federación Nacional de Cafeteros. La actriz aprovechó ese pasado para valorar más su origen.



Para el elenco, esta producción no solo retoma un momento histórico en la televisión colombiana, comandado por la historia que creó Fernando Gaitán, sino también un reencuentro con ese espacio que, según todos, se debe valorar más. “Y es, especialmente, un reencuentro con la naturaleza”, dice Levy.