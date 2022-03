En la serie Goliath, uno de sus últimos papeles frente a las cámaras, William Hurt aparecía iluminado por una intensa luz roja entre los sobrios muebles de una oficina oscura y aterradora. En un contexto que emulaba una especie de infierno, Hurt lograba aterrar como David Cooperman, un abogado corrupto y excéntrico que le quiere ganar un caso a un colega venido a menos. Un universo que ya había explorado en la serie Damages, junto a Glenn Close.



En Goliath tenía un papel secundario, pero tenía una intensidad especial que le robó parte del show al protagonista de este drama judicial: Billy Bob Thornton.

Así era Hurt, un actor de la vieja escuela que brilló con películas muy particulares y exigentes en la década de los 80 y que desde los 90 se convirtió en un secundario de lujo, de esos que brillan siempre entre las sombras.

Por eso, los fanáticos de este intérprete estadounidense no han podido asimilar la noticia de su fallecimiento, a los 71 años, y con tres proyectos esperando para recordarlo en su elemento: la actuación.



Men of Granite, Edward Enderby y la serie The Fence, que están en diferentes etapas de producción, se convertirán en el mejor recuerdo de este artista que aún estaba filmando el thriller televisivo Pantheon, junto con Paul Dano y Taylor Schilling, cuando falleció, por causas naturales.



Alteró el cine

Nacido en Washington en 1950, Hurt estudió interpretación en la escuela Juilliard junto con Robin Williams y Christopher Reeve, y debutó en la película de ciencia ficción Estados alterados (Altered States), que se convirtió en una pieza de culto de la ciencia ficción y el drama psicológico, y hasta fue la inspiración para la banda colombiana Estados Alterados.

Imagen del afiche de la impactante Estados Alterados. Foto: archivo particular

En realidad, esa película era un alucinante viaje a los confines de la locura, de la mano del científico Eddie Jessup (Hurt), que buscaba adentrarse en nuevos estados, pero sobrepasa los límites dando paso a un delirio desenfrenado; contó con la dirección de Ken Russell, igualmente acostumbrado a crear polémica y comandar proyectos cinematográficos que siempre le daban un nuevo aire al concepto de locura, y esta no fue la excepción.

Pero en el caso de Hurt, la apuesta fue un beneficio poderoso que lo llevó a ser nominado al Globo de Oro, y cinco años después recibía el aplauso a llevarse el Óscar por El beso de la mujer araña, inspirada en la novela homónima de Manuel Puig.



En ese filme de Héctor Babenco, Hurt interpretó a Luis Molina, un homosexual encarcelado en Argentina junto con un revolucionario llamado Valentín (interpretado por Raúl Julia) y quienes terminan entablando una amistad que revela la nostalgia, la empatía humana y la crueldad.



Raúl Julia (izquierda) y William Hurt en una escena de 'El beso de la mujer araña’. Foto: archivo particular

Luego vinieron proyectos de gran solidez cinematográfica y dramática, como Te amaré en silencio (1986), Broadcast News (también conocida como Detrás de las noticias, en 1987) y Una historia de violencia (2005), por las que fue nominado de nuevo al premio de la Academia.



William Hurt hizo parte del universo de Marvel. Foto: Marvel

Precisamente, fue en la última de las producciones nombradas donde solo necesitó diez minutos de aparición para ser considerado al premio. Nunca tuvo problema con ningún género cinematográfico. Se convirtió también en Thaddeus Ross, el papá de la novia del Dr. Banner, un furioso militar en las dos películas de Hulk, y repitió ese rol en Capitán América: Civil War, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame y Black Widow.



Coqueteó de nuevo con la ciencia ficción y, sobre todo, con la robótica con A.I.: Inteligencia artificial y la serie británica Humans, una joya escondida de 2015 en la que el mundo funciona a través de una convivencia entre las personas y unos robots que cumplen las tareas domésticas o sirven de compañía.

William Hurt se destacó en series como 'Humans'. Foto: archivo particular

En esa producción interpretó a George Millican, un científico que tras la muerte de su esposa desarrolla una relación de padre e hijo con un joven llamado Odi: un robot anticuado dentro de los parámetros de la nueva sociedad.



“No estoy listo todavía para dejar el empaque humano”, bromeó en su momento en una charla con este diario el actor que estudió teología y reveló siempre una sensibilidad poderosa para asumir papeles fuera de lo común y que dejó este mundo una semana antes de su cumpleaños 72 (el 20 de marzo), sin saber si en el futuro los robots iban a ser más como las personas y los humanos se iban comportar como unas máquinas.



Cultura y EFE

@CulturaET