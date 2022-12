Sin camisa y con una mirada un poco perdida y triste Whipped Peter mira a aparatosa cámara de 1863. Luego se da la vuelta y revela una espalda llena de cicatrices que conforman nudos de piel lacerada y recuerdos de la crueldad que vivió durante sus años de esclavo.

El barro y el agua podrida en la que se escondió al tratar de escapar de ese infierno no dejó ver por mucho tiempo la brutalidad que había quedado tatuada en su cuerpo. La vieja cámara atrapó el sufrimiento de Peter y con los años esa imagen se convirtió en un símbolo contra la esclavitud. Las cicatrices, que parecían estrellas, eran en realidad el resultado de años de azotes.



Puede leer: Película 'Los reyes del mundo', de Colombia, da primeros pasos al Óscar

La foto le ha dado la vuelta al mundo y la historia de esta víctima que escapó de una plantación y sobrevivió a sabuesos rabiosos y a violentos matones enfurecidos por perder a uno de sus esclavos, es ahora una película. Mientras Will Smith aún lidia con las consecuencias de su arranque de ira en la pasada gala de los premios Óscar–cuando abofeteó al comediante y maestro de ceremonias Chris Rock, que hizo una broma de la esposa del actor–,en este filme aparece como protagonista absoluto de Emancipación (Emancipation), un drama que no solo se inspira en la vida de Peter, sino que entrega una brutal y estéticamente cruda visión del dolor, el escape y la redención de un hombre que es separado de su familia para convertirse en un cautivo en una plantación que haría ver como un juego de niños a un campo de concentración nazi.

Facebook Twitter Linkedin

Emancipación tiene una estética cruda e impresionante. Foto: Apple TV+

Este Peter (Smith) es un hombre religioso y fuera de lo común dentro del contexto de la guerra de Secesión en los Estados Confederados, un conflicto en el que estados esclavistas del sur del país lucharon contra los del norte que, básicamente buscaban eliminar la esclavitud.

En la película, que se estrena el viernes 9 de diciembre en la plataforma de Streaming Apple TV+, se ofrece el retrato de un rebelde que despierta y se pone en contra de su destino, pero sufre mucho en su afán por soñar con escapar de la muerte. Will Smith consigue una interpretación muy poderosa en un narración que se cuenta en blanco y negro (con algunos momentos de tenue color) para dar un mayor dramatismo.

Su recorrido está lleno de trampas, heridas abiertas y violencia cruda. Los ojos desorbitados del protagonista están siempre en alerta y el ritmo del filme es trepidante y los planos tienen un cuidado visual que pareciera querer dar un poco de respiro al sufrimiento en el que se sostiene la historia.

Espero que mi equipo no sea penalizado en absoluto por mis acciones. FACEBOOK

TWITTER

“Dios no está contigo”, le dicen en varias ocasiones al Whipped Peter de la ficción, que claro, tiene su némesis en Jim Fassell, un desalmado cazador que lo perseguirá de manera obsesiva en casi todas las dos horas que dura la película. El antagonista es interpretado por Ben Foster, quien con pocos diálogos y sin excederse en su rol, consigue generar la tensión necesaria para hacer la travesía de su presa en una pesadilla. Fassell adora empalar las cabezas de quienes se atreven a escapar de sus dominios y quiere un nuevo trofeo para su colección. “Yo soy tu Dios dice le el cazador al esclavo, pero este no se deja doblegar.

Facebook Twitter Linkedin

Peter (Will Smith) lidia con sus batallas personales y el conflicto entre el norte y el sur de Estados Unidos. Foto: Apple TV+

“Cuando miras la brutalidad que sufrió y luego te das cuenta de que a través de eso pudo mantener la fe, la gratitud y el amor frente a ese tipo de atrocidades, supe que quería aprender de Peter”, recordaba en una entrevista con Entertainment Weekly Will Smith, que reconoció que por un tiempo estuvo preocupado por las consecuencias que podría experimentar Emancipación, tras su bofetada en los Óscar.

“Espero que mi equipo no sea penalizado en absoluto por mis acciones. Creo que el director Antoine Fuqua y el director de fotografía Robert Richardson; Junto a Ben (Foster) y Charmaine Bingwa –que interpreta a su esposa en la cinta– han hecho un trabajo tan espectacular. Definitivamente perdí un poco el sueño pensando que podría haberlos afectado, pero haré todo lo posible para asegurarme de que todos sean vistos bajo la luz que se merecen”, recalcó en la misma entrevista.



Otro tema: Los 20 hitos de Bogoshorts, el festival que no se quedó corto

Pero parece haberse equivocado, pues ahora Emancipación tiene el 100 por ciento de aceptación del público en la página de críticas www.rottentomatoes.com, aunque algunos expertos han dado una opinión más contrastante.

Se ha aplaudido el impactante trabajo de Smith, la crudeza y el trabajo visual de la producción. FACEBOOK

TWITTER

Se ha aplaudido el impactante trabajo de Smith, la crudeza y el trabajo visual de la producción; mientras que otros la han tildado de ser una película sencilla que se eleva por la presencia de la estrella del Hollywood y que suma solo un poco al universo del cine y las series alrededor del mismo tema como 12 años de esclavitud o Raíces.

Posiblemente no tenga la profundidad de esas producciones (de hecho se encamina más al suspenso y por momentos a la acción y no tanto a la historia de la foto que impulsó al proyecto), pero lo cierto es que Emancipación se deja ver y mantiene en vilo al espectador,en un reencuentro con un Will Smith capaz de asumir con seriedad este reto frente a las cámaras que representa un respiro a una polémica que sigue resonando en la vida del actor.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1