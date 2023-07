Dos nuevos famosos decidieron expresar su apoyo público a la grave huelga de actores que afecta a la industria de Hollywood. Ellos son Will Smith y Jennifer Garner.

Smith hizo público su apoyo en sus redes, acompañado de una foto donde se le ve acompañado de unos estudiantes en una clase. “Quiero hablar un segundo sobre actuación. Como algunos de ustedes habrán escuchado, mi gremio está en huelga junto con nuestros colegas escritores en de la WGA. Este es un momento crucial para nuestra profesión ”, anota el actor.



(Lea además: 'Estos son los estrenos de agosto en Netflix, HBO, Disney y Amazon)



Según el portal Yahoo! Style, Smith agregó: “Mi carrera como actor comenzó hace 33 años y todavía hay algunos días en los que me siento como ese chico de Filadelfia que vive como en una especie de tiempo prestado, aunque sé que he sido extraordinariamente bendecido y afortunado de haber trabajado como un actor todo este tiempo. Es gracias a mi amigo, mi maestro y mi mentor Aaron Speiser, a quien con cariño me refiero como ‘entrenador,’ que esos días en los que siento que no pertenezco son cada vez menos. Él me invitó a una clase de actuación el otro día y conocí a un grupo de nuestra nueva generación de talentosos actores y ¡me sorprendieron e inspiraron! ¡Estoy agradecido con él por continuar apoyando a estos talentosos aspirantes en esta forma de arte que amo y en la que he tenido la suerte de trabajar durante tres décadas de mi vida!”.

Facebook Twitter Linkedin

Jennifer Garner (izq.), en el papel de Hannah Hall, y Nicolaj Coster-Waldau, en el de Owen Michaels, protagonizan este ‘thriller’ basado en la novela escrita por Laura Dave. Foto: FOTO: CORTESÍA APPLE TV+

El portal especializado en el mundo del entretenimiento, también cuenta que a la actriz Jennifer Garner también se le ha visto muy activa en estos días de la huelga. Garner recordó cuando obtuvo su tarjeta de afiliación al sindicato de actores en 1995.



“Recuerdo llamar a mis padres y decirles que iba a recibir atención médica, como actriz. Unirme a SAG legitimó instantáneamente mi improbable fantasía de trabajar como actor y la convirtió en un trabajo real”, aseguró en sus redes.



(Le puede interesar: Dónde ver 'Proyecto Extracción' la nueva película de Jackie Chan)



Garner anota: “Ponerme de pie a lo largo de los años fue muy difícil. Pienso en lo mucho que ha cambiado la industria. Ahora debe ser casi imposible. Y para los actores oficiales, sin mencionar los acróbatas, los dobles y los extras (todos los cuales constituyen la columna vertebral de todo lo que ves), qué frustrante acumular experiencia y créditos, ser reconocido por tu gran trabajo y sin que el esfuerzo se vea plasmado en una mejor calidad de vida. Estoy orgullosa de caminar en solidaridad con mis compañeros miembros del SAG y en apoyo de los guionistas, pero hacer piquetes frente a FOX Studios fue aleccionador. Hace un año estaba filmando en este predio y estaba repleto de artistas de todo tipo: camarógrafos y mujeres, electricistas, personal de vestuario, gente de jardines, utilería, oficinas de producción, peluqueros y maquilladores, servicios de catering. ¿Cómo es el verano para ellos este año? Estoy caminando como uno de los afortunados y todos los días estoy agradecida. Será necesario que todos trabajemos juntos en ambos lados para hacer evolucionar nuestra industria, preparar a las futuras generaciones de artistas para carreras sostenibles y hacer que nosotros mismos y nuestros amados colegas vuelvan a trabajar”, aseveró.