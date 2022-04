Will y su esposa Jada Pinkett-Smith no se hablan. Eso es lo que algunos medios están especulando desde la polémica por la bofetada que le dio el actor a Chris Rock en la pasada ceremonia de los premios Óscar.

Ya ha pasado un mes desde el incidente que marcó un antes y un después en la carrera de Smith, que tras ser vetado por la Academia de Hollywood por diez años, ahora podría estar lidiando con el peor momento dentro de su matrimonio. Fue precisamente su esposa la que encendió las alarmas al revelar en su programa que hablará sobre lo que está ocurriendo en su hogar tras e incidente, cuando sienta que es el momento indicado.



Más contexto: Jada Pinkett habla de la bofetada de Will Smith y de lo que están haciendo

Facebook Twitter Linkedin

Jada Pinkett Smith confesó recientemente que fue adicta al porno cuando intentaba ser abstemia. Foto: Instagram: @jadapinkettsmith

“Teniendo en cuenta todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, la familia Smith se ha centrado en la curación profunda”, dice también Jada Pinkett-Smith, pero la revista Heat, publicó que la pareja estaría un paso de separarse, lo que llevaría a un costoso divorcio que le podría costar a Will Smith unos 175 millones de dólares.



Otro tema: La increíble historia de un hombre que sufrió al convertirse en héroe

No está enojada con Will, pero desearía que no hubiera agredido físicamente al comediante (...). Fue en el calor del momento y fue él quien reaccionó de forma exagerada. Él lo sabe, ella lo sabe. Ambos coinciden en que él reaccionó de forma exagerada”, le dijo una fuente a la revista 'Us Weekly'.



CULTURA

@CulturaET