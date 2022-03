El golpe que el actor Will Smith le propinó al comediante Chris Rock durante la ceremonia de la edición 94 de los premios Óscar no es el primer cruce que se presenta entre ambos.



(Le puede interesar: Will Smith golpea fuertemente en la cara a Chris Rock en los Premios Óscar)



Como se sabe, Rock hizo una burla inapropiada sobre la alopecia de Jada Pinket Smith, esposa del actor y cantante, por lo cual este irrumpió en el escenario y le dio una fuerte cachetada al comediante.



(Le puede interesar: 'Lo reinició': los memes del golpe de Will Smith a Chris Rock en los Óscar)

Exactamente, Rock dijo que Jada Smith podría hacer parte de la secuela de ‘G.I Jane’, una película que tiene como protagonista a una mujer que se rapa la cabeza. La actriz ha hecho pública su lucha contra la alopecia y su descontento con el ‘chiste’ de Rock se notó en la transmisión.



Medios locales han expuesto este lunes cómo ya en 2016 hubo otro enfrentamiento verbal entre Chris Rock y los Smith.



(Le puede interesar: Will Smith gana premio a mejor actor y pide disculpas por golpear a Rock)



Fue cuando Rock fue el anfitrión de los Óscar de ese año cuando hubo una protesta en contra de la organización de los premios por su falta de diversidad, en la que participaron activamente Will y Jada Pinkett Smith.



En el acostumbrado monólogo de la ceremonia, Chris Rock hizo burlas sobre ello: “Jada dijo que no venía. Pensé: ¿ella no está en una serie de televisión? ¿Jada va a boicotear los Óscar? Jada boicoteando los Oscars es como su yo boicoteara los calzones de Rihanna”, dijo, entre otros.



(Le puede interesar: Con rap, baile y rodeado de cámaras, Will Smith deja atrás la cachetada)

Facebook Twitter Linkedin

La pareja de actores se casó en 1997. Foto: Valerie Macon. AFP

El comediante también se burló de la protesta diciendo que entendía que Jada estuviera molesta posiblemente por una falta de nominación ese año. “No es justo que Will actuara tan bien y no consiguiera una nominación, pero, tampoco es justo que a Will se le pague 20 millones de dólares por hacer Wild Wild West”, dijo.



Por ahora, se confirmó por voceros de la policía de Los Ángeles que Rock decidió no presentar cargos en contra de Smith por el golpe. Smith ganó minutos después del hecho el Óscar a mejor actor por ‘King Richard’ y en su discurso se disculpó por lo sucedido.



(Le puede interesar: Bofeteada de Will Smith a Chris Rock divide las opiniones en las redes)



“Quiero pedirle una disculpa a la Academia, a todos los nominados en mi categoría. Es un momento hermoso, no lloro por ganar un premio, se trata de darle luz a las personas, a todo el equipo de ‘King Richard’ y a toda la familia Williams”, enfatizó el actor.



“El arte imita a la vida. Me veo como el papá loco, como le decían a Richard, pero el amor te hace hacer cosas locas. Quiero poder cuidar de mi mamá, de mi familia y mi esposa, gracias por este momento, espero que la Academia me vuelva a invitar”, agregó.



(Le puede interesar: Así es la enfermedad que tiene Jada Pinkett, la esposa de Will Smith)

EL TIEMPO