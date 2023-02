Will Smith volverá a la gran pantalla gracias a la cuarta entrega de 'Bad Boys', que será su primer gran proyecto tras la polémica bofetada que propinó al cómico Chris Rock durante la ceremonia de los Óscar el año pasado.

"Tengo un anuncio... Será mejor que dejéis de hacer 'scroll' (deslizar). En serio", reveló este martes en un video publicado en su cuenta de Instagram. En ese anuncio sobre la cuarta parte de esta comedia de acción también aparece su coprotagonista, Martin Lawrence, que en las imágenes recibe a Smith en su casa al tiempo que le dice: "Ya era hora, ¿no?".



La nueva película se encuentra en las primeras fases de preproducción en el estudio Sony Pictures y ahora los directores de la tercera cinta -Adil El Arbi y Bilall Fallah- volverán a trabajar de forma conjunta, según adelantó el medio especializado Deadline.

Aún se desconocen más detalles sobre la trama de la cuarta parte de esta saga, pero lo que sí sabe es que Smith y Lawrence volverán a interpretar a los detectives Mike Lowrey y Marcus Burnett, respectivamente, en su nuevas aventuras en Miami.



Las cintas previas de 'Bad Boys' fueron estrenadas en 1995, 2003 y 2020, y la franquicia ha recaudado más de 840 millones de dólares en todo el mundo gracias a ellas. De hecho, la tercera parte se embolsó 204 millones solo en Estados Unidos y acabó siendo la película más taquillera de 2020 antes de que los cines cerraran a mediados de marzo debido al covid-19.



Smith fue expulsado de la Academia de Hollywood para los siguientes diez años tras abofetear a Rock, quien había bromeado sobre los problemas de alopecia de su esposa -Jada Pinkett-Smith-, durante la 94 entrega de los Óscar. Una edición en la que paradójicamente fue reconocido por su interpretación en 'King Richard' con la estatuilla a mejor actor, la primera de su carrera.



La faceta de Smith como actor se vio profundamente mermada por el incidente y el año pasado

El actor se ha mostrado arrepentido y se ha disculpado públicamente con Rock en diversas ocasiones, mientras intenta reorientar una carrera que podría resucitar definitivamente con la aclamada saga 'Bad Boys'.



