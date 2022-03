"La violencia en todas sus formas es venenosa y destructiva. Mi comportamiento en los premios de la Academia de anoche fue inaceptable e inexcusable. Las bromas a mi costa forman parte del trabajo, pero una broma sobre el estado médico de Jada fue demasiado para mí y reaccioné emocionalmente".

De esta forma, el actor Will Smith se disculpó de propinarle un golpe al al humorista Chris Rock, hecho sucedido en la entrega del Premio Óscar el 27 de marzo en Los Ángeles.

"Me gustaría pedirte disculpas públicamente, Chris. Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad", siguió.

"También me gustaría pedir disculpas a la Academia, a los productores del espectáculo, a todos los asistentes y a todos los que lo vieron en todo el mundo. Me gustaría pedir disculpas a la familia Williams y a mi familia King Richard. Lamento profundamente que mi comportamiento haya manchado lo que ha sido un viaje magnífico para todos nosotros".

Este suceso, que consternó a los asistentes y a los televidentes, sucedió cuando Rock hizo un chiste sobre la alopecia, enfermedad que padedió la esposa de Smith.