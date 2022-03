Las celebridades están expuestas a convertirse en la conversación del día con cualquier acción que hagan. Esta vez, el turno es de la superestrella Will Smith, que ha sido motivo de memes y comentarios debido a la cachetada que le dio al comediante Chris Rock por hacer comentarios sobre la enfermedad de Jada Pinkett Smith: alopecia.Pero no es la primera vez que Will Smith siente la necesidad de defenderse y a los que quiere de manera física.

Años atrás, estuvo en una alfombra roja en Moscú para el estreno de ‘Hombres de Negro 3’ cuando fue acosado por el youtuber y reportero ucraniano Vitalii Sediuk.



Este reportero de entretenimiento de Hollywood, como él mismo se autodenomina en su cuenta de Instagram, tiene por método de reportería acosar a las celebridades.



(Le puede interesar: Will Smith y Jada Pinkett: la relación abierta que mantienen los actores).



Tanto hombres como mujeres son el blanco de sus comentarios y extrañas acciones.



En el 2014, cuando estaba entrevistando a Will Smith en Moscú, se le acercó e intentó darle un beso de manera reiterada al actor, a lo que el Príncipe de Bel-Air respondió con un puño directo a su cara.



Al igual que en la gala de los Óscar, el actor sabe pasar de defenderse a una actitud de profesional veterano, pues sencillamente continuó con los demás reporteros.

(Si nos lee desde la app de EL TIEMPO, vea este video aquí).

Sin embargo, las acciones de Sediuk han generado en más de una ocasión respuestas fuertes en las celebridades que son el foco de su atención.



Brad Pitt tiene una medida de aseguramiento en su contra porque cuando el actor estaba acompañando a su exesposa en el estreno de ‘Maléfica’, Sediuk intentó meter su cabeza en la entrepierna de la estrella.



(Siga leyendo: El gran triunfo de la película 'Encanto' en los Premios Óscar).



Además, durante la Semana de la Moda de Milán en el 2016, Sediuk asedió a Gigi Hadid mientras la modelo se tomaba fotos con algunos fanáticos.



En ese caso, se le acercó desde atrás, la levantó del suelo y Hadid, al sentirse atacada, le pegó un codazo en la cara antes de insultarlo.

Facebook Twitter Linkedin

La pareja de actores se casó en 1997. Foto: Valerie Macon. AFP

Vitalii Sediuk ha retomado la escena en la que Will Smith lo abofeteó dada la situación que se presentó en los Premios de la Academia.



El hombre ha compartido en sus historias de Instagram varios titulares en los que se ve a Smith golpeándolo en una alfombra roja.



“Will Smith practicó conmigo para hacer su ‘performance’ en los Óscar”, expresó Sediuk en una de sus publicaciones.



(Antes de irse: 'Lo reinició': los memes del golpe de Will Smith a Chris Rock en los Óscar).



Convenientemente, no menciona la situación en la que se presentó ese ataque particular.



Will Smith tiene más de 30 años de carrera, tiempo en el que ha brindado risas y lágrimas con sus personajes. Con su reacción ante las burlas de Chris Rock sobre su esposa, el actor le recordó a los espectadores que detrás de todo personaje hay una persona de carne y hueso.

Otras noticias

Sebastián Yatra: la emotiva reacción del artista tras cantar en los Óscar

Video: reviva la presentación de Sebastián Yatra en los Premios Óscar

'Coda', mejor película; Jessica Chastain y Will Smith, mejores actores

Usuarios, molestos por participación de Luis Fonsi y Becky G en los Óscar

Video: Carolina Gaitán y Mauro Castillo cantan 'No se habla de Bruno'

Tendencias EL TIEMPO.