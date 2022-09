Han pasado meses desde aquel bochornoso incidente en en el que Will Smith abofeteó a Chris Rock, durante la ceremonia de entrega de los Óscar, luego de que este hiciera un chiste con la esposa del actor de Dos policías rebeldes y Rey Richard: una familia ganadora que, valga decir, le dio la estatuilla en la categoría de mejor actor.

Se ha hablado de excusas, de vacaciones para sanar, de invitaciones y rechazos, pero la carrera de Smith sigue a media marcha. Sin embargo, un par de noticias podrían cambiar eso.

Considerado como uno de los actores más taquilleros y carismáticos de Hollywood, Will Smith podría estar de regreso, gracias a su rol como productor con su casa Westbrook Studios.



Se trata de 'Brilliance', que será el debut como directora de la autora paquistaní Sharmeen Obaid-Chinoy, ganadora de dos premios Óscar y seis Emmys por sus cortos documentales.



La otra buena nueva para Smith la reveló hace algunos días el crítico de cine Jeff Sneider, al anunciar que se adelantaría para diciembre próximo el estreno de 'Emancipation', la película que protagoniza sobre un esclavo que se escapa para unirse al Ejército de la Unión, en 1860, que es producida por Apple TV y que estaba planillada para el 2023. Por ahora, la plataforma no se ha pronunciado oficialmente al respecto.

Will Smith y Martin Lawrence regresan recargados en una nueva aventura de la saga de acción que también fue conocida anteriormente como Dos policías rebeldes. Foto: Sony Pictures

Recién ocurrió el escándalo, Sony Pictures fue el único estudio que reiteró su apoyo a Will Smith. Tom Rothman, presidente del estudio, comentó que estaría dispuesto a darle luz verde a la película Bad Boys 4 (conocida también como Dos policías rebeldes, que protagonizó el actor junto a Martin Lawrence).



Cuando explotó el escándalo, se especuló que esta producción se había cancelado, pero Rothman dijo otra cosa.



"Esa película ha estado en desarrollo y todavía lo está. No había frenos para bombear porque el automóvil no se movía. Eso fue algo muy desafortunado que sucedió (…) ", mantiene Rothman."No creo que deba comentar al respecto, excepto decir que conozco a Will Smith desde hace muchos años y sé que es una buena persona”, aseguró.

