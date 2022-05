Todavía se sigue hablando de la pasada ceremonia de los premios de la Academia en los que Will Smith abofeteó a Chris Rock, luego de que este hiciera un chiste con la esposa del actor de Dos policías rebeldes y Rey Richard: una familia ganadora que, valga decir, le dio el premio Óscar en la categoría de mejor actor.

Mucha gente criticó el acto de furia de Smith y algunos de sus proyectos en el cine se vieron truncados por la polémica que desató. Fue vetado por diez años para acudir a cualquier evento relacionado con los Óscar y la segunda parte de la película Bright fue frenada por Netflix.



Will Smith le pegó en vivo y en directo al comediante Chris Rock. Foto: AFP

Aunque estuvo de vacaciones en India y aprovechó para meditar y “sanarse”, el panorama frente a su carrera se revelaba sombrío. Sin embargo, acaba de recibir un poderoso apoyo por parte de los estudios Sony.

Will Smith en el papel de Scott Ward en Bright. Foto: Cortesía Netflix

Fue el propio presidente de esa compañía, Tom Rothman, quien respaldó a Smith y hasta comentó que estaría dispuesto a darle luz verde a la película Bad Boys 4 (conocida también como Dos policías rebeldes, que protagonizó el actor junto a Martin Lawrence).

Cuando explotó el escándalo, se especuló que esta producción se había cancelado, pero Rothman dice otra cosa.

"Esa película ha estado en desarrollo y todavía lo está. No había frenos para bombear porque el automóvil no se movía. Eso fue algo muy desafortunado que sucedió (…) ", mantiene Rothman."No creo que deba comentar al respecto, excepto decir que conozco a Will Smith desde hace muchos años y sé que es una buena persona”, aseguró.



Will Smith y Martin Lawrence lograron una química increíble en la saga de Bad Boys. Foto:

Además, recalcó que cree en las palabras de arrepentimiento del actor, “Creo que es genuina su intención de disculparse, así como creo en la redención y en el perdón”, recalcó el ejecutivo de Sony.



Unas palabras que le brindan un halo de esperanza al actor y a una saga de acción y comedia que siempre ha funcionado en taquilla. Solo Bad Boys for Life, estrenada en el 2020, recaudó más de 400 millones de dólares en todo el mundo.



