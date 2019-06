Will Smith, en la piel del genio de la lámpara

El actor protagoniza la cinta 'Aladdin', la nueva versión de Disney con actores reales, dirigida por Guy Ritchie, y en la que le da vida al famoso personaje. La película trae ahora un mensaje feminista.

Aunque en un principio dudó de la propuesta que le hiciera Disney para representar al famoso genio del clásico animado ‘Aladdin’, (“las cosas bien hechas son mejor dejarlas así”, afirmó en su momento), el reconocido actor Will Smith se decidió a tomar el papel del personaje que en 1992 interpretó –le prestó la voz– el fallecido actor Robin Williams.



“Lo que quise lograr con mi interpretación del genio es un homenaje a Robin Williams y su manera de actuar con su voz, con sus canciones y todo eso que llevó a la gente a conectarse con él”, dijo Smith, ahora responsable de meterse en la piel del genio de la lámpara en la película con actores reales y que, tras su estreno la semana pasada, encabeza la taquilla en Estados Unidos y en Colombia.

La cinta tuvo ingresos de 86,1 millones de dólares en Estados Unidos, entre el viernes y el domingo pasados. En Colombia también fue la película más vista el fin de semana de estreno, con 430.348 espectadores, por encima de ‘Avengers: Endgame’, que lleva cinco semanas en cartelera. Lo cierto es que Disney ha conseguido de nuevo atraer al público a pesar de algunas críticas bastante y de la elección de un actor desconocido, el egipcio-canadiense Mena Massoud, que da vida a Aladdin, el célebre ladrón de Agrabah.



Naomi Scott, quien actuó en ‘The 33’ y ‘Power Rangers’ interpreta a la princesa Jasmine.

‘Era como el ‘hip hop’ ’

“Lo que Robin Williams hizo con este personaje no dejó mucho espacio para agregarle al genio. Así que empecé temeroso, pero luego cuando comencé con la música simplemente empezó a despertarse esa parte mía divertida, infantil, tonta. Esta fue la experiencia más feliz de mi carrera”, afirmó Will Smith durante la premier.



“Tuve mucho miedo al inicio; pero después, tras una sesión de prueba en el estudio de grabación con la canción ‘Friend like me’ (‘Un amigo fiel en mí’), me di cuenta de que su base rítmica estaba en la forma de hablar rápido del genio, y que era como el hip hop; por lo que me dije: ‘¡Estoy en casa!’. Así que fue la música la que me ayudó a apropiarme del personaje y brindarle mi voz”, contó.



Además de este clásico musical de ‘Aladdin’, la adaptación de Guy Ritchie incluye las famosas ‘One Jump Ahead’ (‘Un salto adelante’), ‘A whole new world’ (‘Un mundo ideal’) o ‘Prince Ali’ (‘Príncipe Alí’), cuya secuencia es el número de mayor envergadura, con 250 bailarines y 200 extras.



La nueva versión, dirigida por Ritchie, presenta muchos de los elementos de la película original animada de 1992, por la que Williams obtuvo un Globo de Oro por el trabajo con su voz. “Me gusta la película original, así que soy consciente de que no quiero contaminar la nostalgia de la primera. Lo que quieres hacer es embellecerla”, agregó Smith, de 50 años, quien confesó cómo esta película ha significado el inicio de una nueva etapa en su vida de actor. “Me tomé un par de años para disfrutar a mi familia y meterme en un viaje espiritual. Estudié mucho. Antes de mi receso, me llegué a sentir esposado por mí mismo. Pensé que ya había llegado a un tope de mi creatividad y de los personajes que podía ofrecer”, explicó.



Y agregó: “ ‘Aladdin’ fue lo primero en lo que me involucré y me di cuenta de que en esta nueva etapa de mi vida todo debe comenzar con preguntarme sobre lo que le quiero decir al mundo. Preguntarme: ¿cómo este nuevo proyecto contribuye a la familia humana?, ¿puedo ir por el mundo con las ideas que la película representa? ‘Aladdin’ cruza todas estas casillas de preguntas con un sí”.



Smith también aprovechó para hablar de cómo la nueva versión del clásico de Disney reivindica el papel de la mujer, sus derechos y empoderamiento, acorde con la era del #MeToo y la explosión feminista en el mundo.



El actor asegura que la nueva cinta muestra a una princesa Jasmine que debe enfrentarse a muchos obstáculos. “Es ridículo que una mujer no pueda ser sultana”, afirmó Smith en la premier de ‘Aladdin’ en Londres, al tiempo que mencionó en especial la fortaleza de la canción ‘Speechless’.



La canción, que significa ‘Sin palabras’ y que canta Jasmine en la película, se consolida como un símbolo del empoderamiento femenino al hablar sobre la independencia y el deseo de una sucesora inteligente y fuerte que quiere convertirse en sultana. “Disney añade una brillante historia de Jasmine que aporta un toque moderno a la cinta en la que aparece una princesa que quiere gobernar Agrabah y que tiene que luchar desde su posición para conseguirlo”, dijo Smith.



REDACCIÓN DOMINGO*

*Con información de agencias