El pasado lunes 28 de noviembre, el actor estadounidense Will Smith estuvo en el programa 'The Daily Show' de Trevor Noah. Ahí el actor dio detalles sobre su nuevo proyecto cinematográfico y habló de la bofetada que le dio al comediante Cris Rock en el escenario de los Oscar en marzo.

Smith comentó que una de las principales razones para golpear al comediante fue su ira ‘contenida’.



"Hay muchas complejidades y matices detrás, pero al final perdí la cabeza y creo que lo que diría es que nunca sabes por lo que alguien está pasando (...) y yo estaba pasando por algo esa noche, aunque eso no justifique mis actos", comentó el actor.



(No deje de leer: The Walking Dead: su productor da pistas sobre el paradero de ‘Rick Grimes’).



Además, Will le suplico a la audiencia que sean amables con los demás pues nunca se sabe los problemas que tiene la otra persona.



“Entiendo lo impactante que fue para la gente (...) Me pasé. Esa era una rabia que había estado reprimida durante mucho tiempo. Esa fue una noche horrible, como puedes imaginar. Esa fue una noche horrible, como puedes imaginar”, afirmó.



Esta es la primera vez que Smith ha sido cuestionado públicamente sobre ese incidente. La razón principal para volver hablar de este tema es que el actor está en una carrera de prensa para su nueva película ‘Emancipación’, la cual se estrena la próxima semana.

El protagonista de la película ‘En búsqueda de la felicidad’ subió al escenario de la ceremonia de premiación de los Oscar después que Rock hiciera una broma sobre la cabeza rapada de su esposa, Jada Pinkett Smith, quien sufre de alopecia, una condición que provoca la pérdida del cabello.



(Lea también: 'Avatar 2 puede ser el peor negocio de la historia del cine', James Cameron).



Minutos después, Smith volvió a subir al escenario para recibir su Oscar por su actuación en ‘El método Williams’ (2021). En ese momento, el actor comentó:



"Aprendí que tenemos que ser amables entre nosotros, es difícil y creo que lo más doloroso para mí fue que tomé mis dificultades para hacerle difícil el camino a los demás, entendí la frase que dice que las personas lastimadas, lastiman a otras personas", explicó.



Pese a su disculpa, el actor, de 54 años, se le prohibió asistir a los premios durante 10 años y también renunció como miembro de la Academia.

Más noticias

Cuba Gooding Jr estuvo en la Casa de Nariño

‘Merlina’: Christina Ricci habla sobre su experiencia trabajando con Tim Burton

Antonio Banderas quiere que Tom Holland interprete el papel de El Zorro

'Amparo', cinta colombiana ganadora en el Festival Filmar en Ginebra

TENDENCIAS EL TIEMPO