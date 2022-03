Minutos después de que el actor Will Smith le diera un golpe en el rostro al comediante Chris Rock en gala de los Óscar, el intérprete de King Richard ganó su primer galardón de la Academia por esa interpretación en la película ‘Rey Richard: Una familia ganadora’.



El intérprete dio un sentido discurso de aceptación, en el que se disculpó por el golpe a Rock.

“Me están llamando en la vida a que ame y proteja a las personas, y que sea un río para mis personas”, dijo el actor entre lágrimas.



“Sé que al hacer lo que hacemos, tienes que ser capaz de aceptar abuso, tienes que aceptar que la gente hable locuras de ti. En este negocio tienes que aceptar que te falten el respeto y tienes que sonreír y fingir que todo está bien. Pero Denzel me dijo hace unos minutos, ‘en tu momento más alto ten cuidado, porque es cuando el diablo viene a por ti’”, continuó diciendo Smith, refiriéndose al inconveniente que había tenido minutos antes.



El actor también rindió un homenaje a Serena y Venus Williams y a toda la familia Williams, tras haber interpretado el papel del padre de las famosas tenistas estadounidenses.

“ El amor te causa hacer cosas locas; soy un defensor del amor, me estoy esforzando por amar a la gente y no tengo por qué sonreír y aguantar ninguna broma.”



“Quiero pedirle una disculpa a la Academia, a todos los nominados en mi categoría. Es un momento hermoso, no lloro por ganar un premio, se trata de darle luz a las personas, a todo el equipo de ‘King Richard’ y a toda la familia Williams”, enfatizó el actor.



Smith finalizó pidiendo disculpas: “El arte imita a la vida. Me veo como el papá loco, como le decían a Richard, pero el amor te hace hacer cosas locas. Quiero poder cuidar de mi mamá, de mi familia y mi esposa, gracias por este momento, espero que la Academia me vuelva a invitar”.

El actor no ha ocultado en ningún momento su interés por hacerse, finalmente, con la estatuilla de la Academia de Hollywood, a la que ya había aspirado en dos ocasiones: 'Ali' (2001) y 'The Pursuit of Happyness' (2006).



Percibido como un actor taquillero y de entretenimiento fácil, Smith ha vuelto a ganarse el respeto del "cine serio" con 'King Richard', en la que interpreta con todos sus matices al padre de Venus y Serena Williams.



Desde que recibió las primeras críticas positivas, el protagonista de 'The Fresh Prince of Bel-Air' entendió que era su momento y se lanzó en una intensa actividad de promoción que le ha llevado a prácticamente todos los eventos, alfombras rojas, coloquios, mesas redondas y entrevistas posibles.



Will Smith competía por la estatuilla junto con Benedecit Cumberbatch, Andrew Garfield, Denzel Washington y Javier Bardem.

