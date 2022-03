La última entrega de los Premios Óscar 2022 tuvo un singular episodio que terminó en escándalo. Un día después aún siguen las repercusiones.



Todo empezó cuando el presentador Chris Rock subió al escenario para hacer su monólogo y presentar el galardón al Mejor Documental. En medio de su discurso, que seguía un guión con tono de comedia, hizo mención a las parejas que estaban presentes.

Cuando llegó el turno de mencionar a Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, realizó un comentario que alteró por completo al actor.



Al mencionar la calvicie de Jada y compararla con la figura de Demi Moore en la película ‘G.I Jane’, Will Smith irrumpió en el escenario, y ante la mirada de todos, abofeteó a Rock, quien quedó atónito.

Will Smith y la bofetada a Chris Rock, subtitulado en español al completo en los Oscars 2022 pic.twitter.com/cT80Sxs0jp — kocg957 (@759gcok) March 28, 2022

Luego, al volver a su asiento, insultó al comediante y le pidió que no hiciera más referencias a su esposa.



La razón por la cual Pinkett luce así es porque sufre alopecia, una enfermedad que provoca la caída anormal del cabello.



Una vez que la transmisión de la ceremonia fue al corte comercial, Denzel Washington y Tyler Perry se acercaron a consolar a Smith, que lucía aún muy triste por su penosa reacción. Esta situación fuera del libreto levantó a la audiencia y lo convirtió en tendencia mundial en las redes sociales.

Washington, particularmente, tuvo una charla mano a mano con el actor galardonado por su rol en ‘Rey Richard: una familia ganadora’ y, como si se tratara de un sabio consejo paternal, le dijo una frase que luego Will Smith relataría al recibir la estatuilla: “Ten cuidado. En tu momento más alto es cuando el diablo viene por ti”.

Smith, del escándalo a ganar una estatuilla

Después del bochornoso episodio que cambió completamente el clima del lugar, Will Smith subió nuevamente al escenario convocado por Uma Thurman, pero esta vez para recibir el máximo premio por su labor en la película en la que encarnó al padre de las tenistas Venus y Serena Williams.



A la hora de relatar su discurso de agradecimiento, confesó: “Estoy llamado en mi vida a amar a la gente y proteger a la gente y ser un río para mi pueblo. Lo sé, para hacer lo que hacemos, tenemos que ser capaces de soportar el abuso. Tienes que ser capaz de hacer que la gente hable locamente de ti. En este negocio, tienes que ser capaz de que la gente te falte al respeto”.

En su discurso de agradecimiento por ganar en la categoría de Mejor Actor, Will Smith cuenta el consejo que le dio Denzel Washington: "Ten cuidado. En tu momento más alto, es cuando el diablo viene por ti". #Oscars pic.twitter.com/17TbP1fT22 — [Carla] (@shannonlada) March 28, 2022

Y continuó: “Tienes que sonreír y pretender que eso está bien. Denzel (Washington) me dijo hace unos minutos: 'En tus mejores momentos, ten cuidado, ahí es cuando el diablo viene por ti’”.



Además, mencionó al staff de su película: “Quiero ser un recipiente de amor, quiero agradecer a Venus y Serena y a toda la familia Williams por confiarme su historia. Quiero ser un embajador del amor. Me quiero disculpar a la Academia y a mis colegas nominados. Este es un momento hermoso, y no estoy llorando por ganar un premio, no es sobre ganar un premio, es echar luz sobre la gente”.

Por último, a modo de despedida, le dio una pizca de humor a la noche: “La vida imita al arte, parezco el padre loco. El amor te hace hacer estas cosas, gracias por este honor y por este momento. Espero que la Academia me invite de nuevo”, dijo entre risas.

