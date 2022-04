Luego de la renuncia de Will Smith a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, una de las consecuencias más graves es que le quiten el Óscar que ganó en la categoría de mejor actor por su trabajo en 'Rey Richard: una familia ganadora'. Esa sería la decisión más fuerte luego del escándalo por la bofetada que Smith le propinó al comediante Chris Rock, en plena gala.

En un par de semanas los miembros de la organización cinematográfica tendrán que debatir y decidir frente a este caso, que eclipsó totalmente a los ganadores que dejó la competencia.



Por ahora, la decisión de Smith significa que ya no tendrá ni voz ni voto para los próximos galardones que se entreguen. Sin embargo, puede ser parte de los nominados en las futuras producciones en las que actúe y que sean seleccionado para esos premios. Igualmente, hasta ahora, podrá asistir a las galas y ceremonias que se desarrollen para entregar la estatuilla dorada.



Más contexto: Will Smith renuncia a la Academia tras golpe a Chris Rock

Facebook Twitter Linkedin

Imagen de El padrino II. Foto: Paramount Pictures

Aunque queda claro que la decisión de renunciar a la Academia acabó con el fantasma de una expulsión para Will Smith.



Cabe recordar que en 90 años de historia de esa organización solo se han despedido a dos personas. El primero fue Carmine Caridi (actor de El Padrino II), al revelarse que entregaba las cintas de video de las que recibían los miembros de la Academia a un amigo que le arreglaba su VHS.



El escándalo estalló en el 2004, tras una investigación del FBI que demostró que muchas de esas producciones se copiaron y se distribuyeron en la web de manera fraudulenta. Caridi, que falleció en el 2019 a los 80 años, terminó ayudando a las autoridades para desmantelar esa red de copias ilegales.



Lea también: María Cecilia Botero cuenta detalles no vistos en TV de golpe de Will Smith.

Facebook Twitter Linkedin

El exproductor de cine Harvey Weinstein durante uno de sus juicios . Foto: Bloomberg

También fue expulsado de manera fulminante el productor Harvey Weinstein en el 2017, tras los escándalos de abuso y acoso sexual en los que se vio implicado. Los miembros de la Academia llegaron a la conclusión de que no debía ser parte de la organización y que “no merecía el respeto de sus colegas”.



CULTURA

@CulturaET