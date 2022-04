Will Smith aseguró que "acepta" y "respeta" el veto aprobado por la Academia de Hollywood este viernes, que impedirá su asistencia a todos los eventos que organice, incluidos los Óscar, durante los próximos 10 años.



(En contexto: Will Smith: Academia aplicó dura sanción tras agresión a Chris Rock)

"Acepto y respeto la decisión de la Academia", dijo en un breve comunicado remitido por su representante a medios de comunicación estadounidenses. El veto, que se alargará más de una década, fue aprobado por la Junta de Gobernadores de la Academia como medida sancionadora por la bofetada que propinó al humorista Chris Rock durante la última ceremonia de los Óscar, el pasado 27 de marzo.

"No se permitirá la asistencia del señor Smith, física o virtual, a ninguno de los eventos o programas de la Academia de Hollywood, incluidos pero no exclusivamente, los Óscar", anunciaron en una carta recogida por Efe el presidente de la Academia, David Rubin, y su consejera delegada, Dawn Hudson.



El escueto comunicado no especifica si el actor sigue siendo elegible para recibir nominaciones a los premios. La expulsión permanente de la organización, otra sanción que estaba sobre la mesa, quedó automáticamente descartada cuando el propio Smith renunció a su membresía de la Academia la semana pasada.

De esta manera, Smith evitaba ser expulsado a la fuerza como sí ocurrió con los casos de Harvey Weinstein, Bill Cosby, Adam Kimmel y Roman Polanski, todos ellos acusados de graves delitos sexuales.



Hace justo una semana, el actor anunció que abandonaba la Academia tras calificar su actuación en la 94 edición de los Óscar como "impactante, dolorosa e inexcusable".

Smith adoptó esa posición dos días después de que se abriera un expediente disciplinario. La Academia, que aglutina a casi 10.000 miembros de la industria audiovisual, lo instó entonces a emitir una declaración escrita sobre su polémica bofetada a Chris Rock en la gala de los Óscar, después de que este bromeara sobre la alopecia de la esposa de Smith, Jada Pinkett-Smith.



Más de una semana después, las reacciones al suceso siguen ocupando titulares, incluso en los tabloides británicos como The Sun, que afirma que Smith ha ingresado en una clínica de rehabilitación para gestionar su estrés.



Asimismo, Netflix y Sony han suspendido la producción de las dos películas, Fast and Loose y Bad Boys 4, que iba a protagonizar con ellos. En lo que respecta a la respuesta de la Academia, sus directivos han admitido que "se quedaron cortos" al dejar que el actor siguiera en la gala y aceptara un premio. "No estábamos preparados para algo sin precedentes", señalaron.

Efe