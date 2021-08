La serie 'What If…?' pone patas arriba el universo de Marvel

Kevin Feige, presidente y jefe creativo de Marvel Studios puede jactarse de haber creado un universo y un delirante imperio cinematográfico. Ahora quiere darle un giro, ponerlo de cabeza, sacudirlo y romper sus reglas.

La nueva jugada de Feige es la serie 'What If...?', tal vez la producción más ambiciosa y arriesgada de la franquicia de Hulk, Capitán América, Iron Man y compañía, que solo en un par de décadas conquistó las salas de cine y el competitivo mundo del streaming en Disney Plus.

Luego de la sorprendente 'WandaVision', la acción con mensajes sociopolíticos de 'Falcon y el soldado del invierno' y la rompedora visión de 'Loki', Marvel salta a la animación y se prepara para quebrar la continuidad narrativa que ha estructurado en el cine, con una serie en la que se responde a un interrogante: ¿Qué pasaría si…?

No es una pregunta sencilla en el contexto de un universo de películas tan complejo, adorado y que para algunos seguidores incondicionales debería ser intocable. Sin embargo, Feige y su equipo querían sentir la tensión de crear realidades paralelas a las que millones conocen. ¿No sería divertido ver a un superhéroe en la situación que vivió otro?, ¿cuál sería su reacción, comportamiento o consecuencias de estar metido en algo así? Las preguntas que se desprenden de las entrañas de esta nueva aventura televisiva son bastante prometedoras. Y 'What If…?' quiere tener una respuesta coherente, sorprendente, más divertida o extraña, y no solamente épica..



Puede leer: Puede interesarle: Marvel: Este es el nuevo orden para ver las películas y las series de esta saga de superhéroes

Facebook Twitter Linkedin

T'Challa tiene otra identidad en la serie. Foto: Disney Plus / Marvel

¿Y si el Capitán América fuera una mujer británica? ¿Y si Pantera Negra fuera el líder de Guardianes de la Galaxia? Estas ideas son la base para expandir este universo y desatan cientos de posibilidades para que la serie pueda extenderse de muchas maneras.



Por ahora, Disney Plus la estrena el 11 de agosto con un formato de episodios unitarios (diez en total) que llegarán a la plataforma cada semana. Precisamente el primer capítulo revela una realidad alternativa en el que no existe el Capitán América, pero en su lugar está la agente Peggy Carter con su famoso traje de heroína que ahora revela los colores de la bandera británica.

Ella es la Capitana Carter y su misión es aplastar a los nazis en una cinemática aventura de trazos clásicos y con un cierto toque oscuro. “Hace un tiempo veníamos imaginando esa posibilidad”, confesó en una entrevista el propio Kevin Feige.



Asimismo, la guionista A. C. Bradley recalcó en una charla con la revista digital The Direct que esa sorpresa estaba conectada con la idea de transformar algo y analizar los resultados.



“Comenzamos a ver cómo cambiaría el mundo, cómo sería y cómo no cambiaría si una mujer se convirtiera en la primera heroína. ¿Dejarían que ella liderara a los hombres en la batalla o ella tendría que volver a levantar la voz y decir: ‘Me merezco esto. Me lo gané. Puedo hacerlo. Únanse a mí o salgan de mi camino’ ”, recordó Bradley.



En otra charla con Screenrant.com ella describió la experiencia como una clase magistral acerca de cómo escribir a un personaje icónico. “Cómo desarmarlos, deconstruirlos, descubrir qué los motiva y luego encontrar nuevas formas de contar la historia”.



Le puede interesar: Cinco momentos para adorar a 'Loki'

La fuente de poder

Facebook Twitter Linkedin

El Doctor Strange aparece con un toque de maldad. Foto: Disney Plus / Marvel

El arco argumental de What If...? se gestó teniendo como fuente de inspiración una serie de cómics que se lanzaron en una primera fase entre 1977 y 1984 y otra entre 1989 y 1998, antes de desarrollar un total de 14 volúmenes con historias en las que, por ejemplo, Spider-Man era parte de los Cuatro Fantásticos; Wolverine terminaba luchando contra mafiosos en una trama que fue concebida para Punisher, una pequeña muestra de unas aventuras que fueron grandiosamente dinámicas.



La serie animada de Disney Plus también tiene otros giros inesperados, como la idea de un Iron Man rescatado por Killmonger, quien es conocido como el antagonista de Pantera Negra y en esta realidad alternativa parece asumir el rol de héroe. Al igual que se plantea una especie de naturaleza malvada en el antes simpático Doctor Strange, y hasta una aventura con zombis y el equipo de Avengers tratando de evitar sus mordiscos.

“Es liberador, es una oportunidad increíble que tenemos. Disney Plus ha enviado una excelente ola de creatividad a través de Marvel Studios (…) Cuando tomas una cosa aquí y otra acá, la idea de que conoces a estos personajes cambia radicalmente”, insistió en una entrevista Feige. Humor, acción y drama hacen parte de esta receta.



“Hay parábolas poderosas que se examinan en esta serie, así que pienso que todo el mundo puede encontrar algo a lo que agarrarse y llevarse con ellos”, agregó el actor Jeffrey Wright, quien prestó su voz para el personaje de The Watcher, una especie de narrador omnisciente de "What If...?: un guía solemne y todopoderoso que observa y muestra todas estos giros de la trama base del universo de Marvel.



En principio, The Watcher no puede ni debe interferir en las historias de la serie, pero Wright, con picardía, dejó la puerta abierta a que su personaje se salte las reglas en algún momento.



Puede ser de su interés: Catherine Zeta- Jones será Morticia Addams en nueva serie de Netflix

Facebook Twitter Linkedin

En esta trama Killmonger podría ser el héroe. Foto: Disney Plus / Marvel

“Lo que pasa con todos los personajes que encontramos en Marvel es que son poderosos, pero también tienen limitaciones, tienen debilidades. The Watcher es extremadamente poderoso, pero también tiene sus grietas así que veremos qué significa eso en el desarrollo de la historia”, adelantó.



El plano emocional también tiene otras capas, sobre todo para quienes disfrutan ver las series en su idioma original, ya que What If…? tiene la voz del actor Chadwick Boseman (que protagonizó Pantera Negra y de quien el próximo 28 de agosto se conmemora el primer aniversario de fallecimiento a causa de un cáncer de colon).



Benedict Cumberbatch, Chris Hemsworth, Benicio del Toro, Natalie Portman, Mark Ruffalo, Samuel L. Jackson, Josh Brolin, Tilda Swinton, Michael Douglas y Danai Gurira han colaborado con sus voces en What If…?, pero es innegable que el reencuentro con Boseman será esencial entre los fanáticos.

Y no deja de ser alentador que Feige y su equipo no tengan miedo de poner patas arriba un universo que ellos mismos crearon, equilibraron y siguen alimentando con una fina estructura de conexiones y emocionalidad. Bienvenido sea el cambio.

Más noticias

‘¿Y qué es la vaina suya con esta entrevista?’: Juan Gossain

Tomas Tranströmer: el último premio Nobel de Literatura sueco



CULTURA

@CulturaET