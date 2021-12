West Side Story es la más reciente película del galardonado director estadounidense Steven Spielberg, uno de los íconos del cine que definió la cultura popular del siglo XX y parte del siglo XXI.



Spielberg, junto con Rachel Zegler, protagonista de la película y de familia colombiana, nos cuentan un poco sobre esta cinta y su relación con nuestro país.

También hablan sobre lo que esta historia representa, seis décadas después de su primer estreno como musical en Broadway, para esta sociedad tan dividida en la que vivimos.

Tres palabras que nunca pensé decir en mi vida: ‘Hola, señor Spielberg’

Steven Spielberg: Oh. Aquí estoy. ¡Aquí estamos!

Imagino que esto le pasa todo el tiempo, pero para mí es importante decirle cara a cara: ¡gracias! Usted es el motivo por el que yo amo el cine.

Steven Spielberg: Oh. Muchísimas gracias.



(También puede leer: 'El olvido que seremos' inauguró muestra de cine latinoamericano en Lisboa).

Yo vi 'E. T.' en un teatro cuando era niño y cambió mi vida para siempre. Y sé que usted vio 'West Side Story' cuando era un niño y le cambió la vida también

Steven Spielberg: Sí. Me cambió la vida por completo porque (el álbum sacado del musical) fue la primera pieza de música popular, que no venía de la radio, que mi madre y mi padre permitían que se escuchara en la casa. Esto, en parte, debido a que mi mamá era una pianista de música country y de conciertos. Entonces solo teníamos discos de música clásica sonando en la casa o se interpretaba únicamente música clásica en nuestra sala, con mi madre en el piano y sus amigos en la viola y el violín. Así que esa fue la primera pieza de música popular que pude escuchar. Yo tenía diez años cuando me devoré el álbum original del musical de Broadway y no lo he olvidado. Es mi musical favorito.

La película está dedicada a su padre, quien desafortunadamente no alcanzó a verla. ¿Qué es lo que más le hubiera gustado a él de esta versión?

Steven Spielberg: Sé que a mi padre le hubiera gustado mucho ver esta película. Él conocía a la perfección la cinta de 1961 y también tuvo la oportunidad en su vida de ver muchas producciones teatrales de West Side Story en diferentes lugares del mundo. Creo que hay dos cosas que le hubieran gustado. La primera es la juventud del reparto. El hecho de que estos chicos sí se ven como chicos y no se ven como adultos tratando de pasar por chicos, como ha sucedido en algunas adaptaciones. Seguramente también le hubiera gustado ver como se cambió el orden de ciertas canciones, para dejar primero los momentos alegres antes del conflicto. Conocí muy bien a mi padre y por eso estoy seguro de que él se hubiera percatado y habría valorado esos pequeños detalles en esta versión.



(Le puede interesar: 'Horizontes': nuevo ciclo en la Cinemateca sobre 'Los olvidados', de Buñuel).

Rachel, felicitaciones por su primera película como protagonista. Sé que tiene una conexión grande con Colombia

Rachel Zegler: Sí. Mi familia es de Barranquilla. De Barranquilla, como Shakira o como Nina García, la editora en jefe de la revista Elle, de lo cual me enteré hace poco. (Ríe mirando a Spielberg).



Steven Spielberg: Oh. No sabía eso.



Rachel Zegler: Sí. Lazos muy fuertes con Colombia.

Me enteré de que rompió el hielo con Steven Spielberg gracias a una gaseosa muy famosa de Colombia

(Zegler le habla a Spielberg) Sí. ¿Recuerdas esa gaseosa de manzana que te daba?



Steven Spielberg: Claro. Cómo olvidarla, era muy buena.



Rachel Zegler: Bueno. Era gaseosa de Colombia y le encantó.



Steven Spielberg: Y su mamá continuaba llevándomela al set de grabación. Ella llegaba a cualquier lugar donde estuviéramos rodando. No le importaba si yo estaba en medio de una escena o cuadrando algún detalle con el equipo o con los actores, ella me la pasaba y yo me la tomaba toda.



Rachel Zegler: ¡Era eso y el arroz con pollo! Mi mamá le hacía arroz con pollo colombiano.



Steven Spielberg: Un arroz con pollo maravilloso.

Rachel, ¿qué tan difícil fue el proceso de casting? Porque este es un sueño hecho realidad para cualquier actor o actriz

Todo lo que necesitas para ser un buen actor es saber cómo ser tú mismo en una película FACEBOOK

TWITTER

Sí. Es un sueño hecho realidad y fue un proceso demorado: duró como un año. Envié mi primera audición. La peor que he visto en mi vida. Yo no sé qué vio Steven en ella. (Se ríe).



Steven Spielberg: Vi lo suficiente.



Rachel Zegler: De enero 25 a enero 9. Fueron casi 365 días completos. Y fue un proceso increíble porque aprendí demasiado. Me enamoré de la idea de estar en pantalla desde mi primera prueba, que fue como siete meses después de arrancar todo este proceso. Sabía que quería trabajar en esta película más que nada, pero, aun así, cada vez que me iba de la habitación donde se hacían las audiciones, pensaba: ‘Si esta es la última vez que logro hablar con Steven Spielberg o presentarme frente a él y a su equipo de gente increíble, ya sería la chica más feliz del mundo’, sin importar lo que pasara después. La sola experiencia fue un aprendizaje maravilloso. Y luego, poder hacer la película finalmente fue un honor que nunca olvidaré.



(Lea también: Caso Alec Baldwin: ahora empleados defienden condiciones de rodaje de Rust)

Señor Spielberg. ¿Qué fue lo que vio usted en Rachel para escogerla como María en esta película?

Fue esa cosa que realmente no tiene ninguna palabra que se haya inventado en español o en inglés. Los franceses lo llaman el je ne sais quoi (un ‘no sé qué’), que significa que realmente no puedes explicarlo. Pero para mí, en términos de mi instinto y mi intuición, ella era mi Julieta. Romeo y Julieta, de Shakespeare, es la historia en la que está basado, en parte, el musical West Side Story. Y yo la vi como Julieta... Eso era lo que yo estaba buscando. Tenía una voz excepcional para cantar, su rango vocal era extraordinario, pero yo no sabía cómo era ella actuando. Así que la siguiente fase de las audiciones no fue de canto, sino de actuación. Ella es una persona muy intuitiva. Está en total conexión con ella misma y con el personaje.

¿Qué se necesita para ser un buen actor?

Steven Spielberg: Todo lo que necesitas para ser un buen actor es saber cómo ser tú mismo en una película. Más adelante, cuando vas creciendo, puedes hacer personajes, ponerte pelucas, ropa diferente o cambiar tu acento. Eso lo puedes hacer sin problema. Pero cuando eres joven, necesitas ser tú mismo y necesitas convencerme a mí de que sigues siendo tú, así estés interpretando un personaje diferente. Y Rachel me convenció por completo

Señor Spielberg, ¿qué lo hizo decidir que este era el momento perfecto para hacer finalmente esta película?

Steven Spielberg: No quiero sonar pretencioso, porque yo no hice esta película pensando en que fuera algún tipo de cura rápida para los problemas que estamos sufriendo en esta sociedad tan dividida. Pero sí sentí que los mensajes de 1957 eran relevantes y aplicables a 2020, que era cuando se iba a estrenar la película. Como todos sabemos, se retrasó un año debido al covid y ahora, en 2021, los problemas no han disminuido. Por el contrario, se han agudizado. Así que creo que esta historia sí habla mucho de lo que vivimos como sociedad hoy en día.



-URIBE DJ*

PARA EL TIEMPO



​* ‘Disc jockey’ y ‘podcaster’ de La X. Puede escucharlo de lunes a viernes en el programa ‘One2Five’ de 1 a 5 p. m. en 103.9 FM en Bogotá y a través de la página web laxmasmusica.com.